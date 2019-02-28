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MHP’nin yeni Dikili Belediye Başkan adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

 İZMİR’de, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ancak adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülen Buğra Akın’ın, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itiraz reddedildi.

MHP’nin yeni Dikili Belediye Başkan adayı belli oldu

İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ancak adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülen Buğra Akın’ın, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itiraz reddedildi. Adaylığı kesin olarak düşen Akın’ın yerine, avukat olan Sema Akıncı, aday gösterildi.
İzmir’de, MHP’nin Dikili Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Buğra Akın’ın adaylığı, paraya çevrilen 15 aylık hapis cezasından dolayı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. YSK'ya yapılan itirazdan da sonuç alamayan ve adaylığı kesin olarak düşen Akın’ın yerine, MHP yeni bir ismi aday gösterdi. Buna göre, Dikili’de avukat Sema Akıncı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçimlere katılacak.
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MHP’nin yeni Dikili Belediye Başkan adayı belli oldu

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