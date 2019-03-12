MHP'nin Yozgat mitingi

Milletin çaresiz olmadığını, Yozgat'ın bunun güvencesi olduğunu belirten Bahçeli, "Yozgat suskun değildir, durgun değildir, yorgun hiç değildir. Polonya'da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir. Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP'yle aynı karede olan İP'e Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunlarını mutlaka bozacaktır." diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanında olduğunu vurgulayarak, "Etrafımız vahşi emellerle kuşatılmıştır. Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır.

Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstündedir. Biz birlik için beka diyoruz. Biz gelecek için beka diyoruz. Biz istiklal için beka diyoruz. Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız.

Zillete boyun eğmeyiz. Zalime umut bağlamayız. İllete geçit vermeyiz. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız." ifadelerini kullandı.

- "İki yanlıştan bir doğru çıkmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Devlet Bahçeli, sözlerini söyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı YPG'yi aklaya dursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yörüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bunlardan da bir yol olmaz. Atatürk'ün CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuvayımilliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye'dir. Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır.

Bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, CHP'ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın.

Atatürk'ün posterlerini bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP'li olmaz. Hani diyorlar ya 'CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı da aştı' diye.

Ne Ağrı Dağı, bunların yanlışı Everest'i geçti Everest'i. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Cumhur İttifakı onları da kucaklayacaktır."