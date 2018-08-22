MHP'ye AK Parti'den bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomik gelişmelere değinerek, "Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki heyet, siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde MHP'yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.

Nevzat Ceylan, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 Eylül 1980 darbesini anımsatarak, "Darbeler Türk siyasetine çok büyük darbe vurdu" diye konuştu.

Türkiye'nin normalleşmesinin epey geç kaldığını ifade eden Ceylan, insanların siyasetten, sivil toplumdan uzaklaştırıldığını söyledi. Ceylan, "O dönemde partiler sanki öcü kuruluşlarmış gibi insanlar önlerinden geçmeye korkuyordu. Hala o ürkeklik devam ediyor." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Ceylan, şunları söyledi:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde inşallah çok daha hızlı kararlar alınarak ülkenin önü açılacaktır. Türkiye'nin başarısı sadece Türkiye'yi kurtarmıyor. Bütün mazlum ülkelerin, Türk dünyasının umudu Türkiye. Türkiye'nin hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz."