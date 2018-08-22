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MHP'ye AK Parti'den bayram ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem" - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: - "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde inşallah çok daha hızlı kararlar alınarak, ülkenin önü açılacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomik gelişmelere değinerek, "Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki heyet, siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde MHP'yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.

Nevzat Ceylan, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 Eylül 1980 darbesini anımsatarak, "Darbeler Türk siyasetine çok büyük darbe vurdu" diye konuştu.

Türkiye'nin normalleşmesinin epey geç kaldığını ifade eden Ceylan, insanların siyasetten, sivil toplumdan uzaklaştırıldığını söyledi. Ceylan, "O dönemde partiler sanki öcü kuruluşlarmış gibi insanlar önlerinden geçmeye korkuyordu. Hala o ürkeklik devam ediyor." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Ceylan, şunları söyledi:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. Yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde inşallah çok daha hızlı kararlar alınarak ülkenin önü açılacaktır. Türkiye'nin başarısı sadece Türkiye'yi kurtarmıyor. Bütün mazlum ülkelerin, Türk dünyasının umudu Türkiye. Türkiye'nin hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz."

- "Millet bu tür darbelerin dış odaklı olduğunun farkına vardı"

Karakaya da 15 Temmuz'un milletin ferasetiyle atlatıldığının altını çizerek, insanların bu girişimin arkasında kim olduğunu anlamadan sokağa çıktığını söyledi. Karakaya, "Millet artık bu tür darbelerin kendi içimizden değil, dış odaklı ve hedefin doğrudan doğruya Türk milleti olduğunun farkına vardı." ifadesini kullandı.

Mevlüt Karakaya, ekonomik gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Biz bu tür darbeler kalktı, yok zannettik. 'Uçaklarla, silahlarla, tanklarla böyle bir darbe artık bundan sonra olmaz. Başka türlü oluyor' dedik. Şu an ekonomi üzerinden yapılan darbe gibi. O kadar çok çeşitlendi ki 'vesayetler savaşı, maşalar' dedik. 15 Temmuz bunun hepsinin bileşeni. En ağırını gördük. Şimdi de bir papaz... Türkiye'deki suçları Türk yasalarına göre sabit, Türkiye'nin birliğine, dirliğine kasteden faaliyetlerde bulunuyor, bu kesin. Ama adam din adamı kisvesi altında bu yaptıklarını, sanki Türkiye kasıtlı davranış içerisindeymiş gibi bir havaya döndürmeye çalışıyor. Arkasından gelen ekonomik yaptırımlar, gümrük vergilerinin artırılması, dolar üzerinden manipülasyonlar. Bu dönem çok daha uyanık olunması gereken, tehlikenin çok daha yaygın ve çeşitli olduğu bir dönem."

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