"MHP'ye ayar vermeye kalkmak senin haddine midir?"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP denen partinin tek derdi MHP'dir. MHP'nin saldırılara uğraması, sürekli hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü MHP hasımlığı, bunların varlık sebebidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında çok ağır ifadelerle MHP'yi tahrik eden bir dil kullandığını belirterek, "Biliyor ve hesap ediyor ki hakaretleri cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akşener'i ikaz ettiğini ve kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Büyükataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir grup, Hanımefendi'nin evinin önünde sloganlar atıyor. Hanımefendi kendisine ezberletilen sözler ve hareketlerle gruba karşı bağırıp, çağırıyor.

İP başı Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, 'Videoyu çeken yeğenimdi' derken, İP Sözcüsü 'aile dostu' diyor. Belki de videoyu çeken partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ya da bahsi geçen bu Genel Başkan Yardımcısı'nın eşidir. Belki devrimci yoldaşına ağlayan eski Marksist fitne çağ yazarıdır."