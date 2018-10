Bu durumun içinde kimlerin parmağının bulunduğunun az çok belli olduğunu vurgulayan Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkücülükle alakası kalmamış kişilerle kurulan bu tezgahla ne yaptıklarını anlamayan kaldı mı sanıyorlar?

İP denen partinin tek derdi MHP'dir. MHP'nin saldırılara uğraması, sürekli hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü MHP hasımlığı, bunların varlık sebebidir. Nezdimizde en ufak bir değeri olmayan bu yapının sözcüleri MHP ile yatıp kalkmaktadır. Her gün dillerinde ve gündemlerinde MHP ve MHP düşmanlığı vardır.

Hemen her gün MHP'ye saldıran İP sözcüsünün özelde MHP ile derdi nedir? MHP'den kovulduğu için mi bu saldırgan tutumu sergilemektedir? İnsanda biraz utanma sıkılma olur, yüzü kızarır. Biz edebimizden edepsizliğini yüzüne vurmazken MHP'ye ayar vermeye kalkmak senin haddine midir? Bizim ağzımızı açtırma. 'Hiçbir ideolojik kaygısı olmayacağı', 'her türlü ideolojiden insanın olacağı' şeklinde tarif edilen partisinde bu zat utanmadan Türk milliyetçiliğini ağzına almaktadır.

Milliyetçilikten dem vuranlara bakınız."