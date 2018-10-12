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"MHP'ye ayar vermeye kalkmak senin haddine midir?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "İP denen partinin tek derdi MHP'dir. MHP'nin saldırılara uğraması, sürekli hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü MHP hasımlığı, bunların varlık sebebidir" - "Her gün MHP'ye saldıran İP sözcüsünün özelde MHP ile derdi nedir? Biz edebimizden edepsizliğini yüzüne vurmazken MHP'ye ayar vermeye kalkmak senin haddine midir?"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP denen partinin tek derdi MHP'dir. MHP'nin saldırılara uğraması, sürekli hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü MHP hasımlığı, bunların varlık sebebidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında çok ağır ifadelerle MHP'yi tahrik eden bir dil kullandığını belirterek, "Biliyor ve hesap ediyor ki hakaretleri cevapsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akşener'i ikaz ettiğini ve kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Büyükataman, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir grup, Hanımefendi'nin evinin önünde sloganlar atıyor. Hanımefendi kendisine ezberletilen sözler ve hareketlerle gruba karşı bağırıp, çağırıyor.
İP başı Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, 'Videoyu çeken yeğenimdi' derken, İP Sözcüsü 'aile dostu' diyor. Belki de videoyu çeken partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ya da bahsi geçen bu Genel Başkan Yardımcısı'nın eşidir. Belki devrimci yoldaşına ağlayan eski Marksist fitne çağ yazarıdır."

Bu durumun içinde kimlerin parmağının bulunduğunun az çok belli olduğunu vurgulayan Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkücülükle alakası kalmamış kişilerle kurulan bu tezgahla ne yaptıklarını anlamayan kaldı mı sanıyorlar?
İP denen partinin tek derdi MHP'dir. MHP'nin saldırılara uğraması, sürekli hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü MHP hasımlığı, bunların varlık sebebidir. Nezdimizde en ufak bir değeri olmayan bu yapının sözcüleri MHP ile yatıp kalkmaktadır. Her gün dillerinde ve gündemlerinde MHP ve MHP düşmanlığı vardır.
Hemen her gün MHP'ye saldıran İP sözcüsünün özelde MHP ile derdi nedir? MHP'den kovulduğu için mi bu saldırgan tutumu sergilemektedir? İnsanda biraz utanma sıkılma olur, yüzü kızarır. Biz edebimizden edepsizliğini yüzüne vurmazken MHP'ye ayar vermeye kalkmak senin haddine midir? Bizim ağzımızı açtırma. 'Hiçbir ideolojik kaygısı olmayacağı', 'her türlü ideolojiden insanın olacağı' şeklinde tarif edilen partisinde bu zat utanmadan Türk milliyetçiliğini ağzına almaktadır.
Milliyetçilikten dem vuranlara bakınız."

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MHP MHP Genel Sekreteri Büyükataman

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