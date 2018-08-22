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MHP'ye bayram ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

DSP ve BBP heyetleri, MHP'ye ziyarette bulundu - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "Yastığın altındaki dolar ve altından kimseye fayda yok"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Yastığın altındaki dolar ve altından kimseye fayda yok." dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki heyetler MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.

Karakaya, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, kamuoyu yoklaması yapan şirketlere yönelik hazırladıkları kanun teklifini anlattı. Karakaya, "Seçmenin iradesine yapılan manipülasyona ceza olmayacak mı?" diye sordu.

Yine ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Karakaya, "Yastığın altındaki dolar ve altından kimseye fayda yok." dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da Karakaya'nın kanun teklifiyle ilgili ifadelerini doğru bulduğunu vurguladı.

Dövizde yaşanan kur artışlarına dikkati çeken Tambova, ekonomideki risk faktörlerinin iyi analiz edilip ona göre önlem alınması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise tüm insanlığın insanca yaşayacağı ve her şeyden insanca faydalanacağı bir dönem yaşanması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şu an içinde bulunduğumuz dönem maalesef acılarla, üzüntülerle geçen bir dönem. Bir taraftan Trump, papaz, kur, dolar derken ülkenin gündemi üretime ve hizmete yönelmiyor. İnşallah bundan sonra yönelir. Sizlerle birlikte hep beraber attığımız Cumhur İttifakı dönemi bundan sonra daha da zemin bulup her alanda hizmete döner inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
BBP DSP MHP Siyasi partilerde bayramlaşma

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