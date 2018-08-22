MHP'ye bayram ziyaretleri

CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleri MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Demokrat Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay başkanlığndaki heyetler MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım karşıladı.
Karakaya, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, bayramın İslam alemi, Türk dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Türkiye'nin hem iç hem dış sebepler nedeniyle kritik bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Biz bu süreçte her zamankinden daha fazla kucaklaşmaya, birlikteliğe, beraberliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Kuşoğlu ve Küçükay ise bayramın İslam alemine ve insanlığa hayırlı olması temennisinde bulundu.
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