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MHP’ye bayram ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP’ye ziyarette bulundu.MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı.Milliyetçi Hareket Partisi’ne altıncı olarak Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş, MKK Üyesi Özkan Gül ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Cahit Karakuş’un aralarında bulunduğu DP’li heyet ziyarette bulundu.Son olarak da Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclisi üyesi Ayça Taşkent ve Zehra Eriç’in de aralarında bulunduğu CHP’li heyet MHP’ye ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partilerarası bayramlaşma programı kapsamında Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partili heyetler MHP’ye ziyarette bulundu.
MHP Genel Merkezinde konukları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Merve Menekşe ve Necmi Yıldırım karşıladı.
Milliyetçi Hareket Partisi’ne altıncı olarak Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Melih Aktaş, MKK Üyesi Özkan Gül ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Cahit Karakuş’un aralarında bulunduğu DP’li heyet ziyarette bulundu.
Son olarak da Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclisi üyesi Ayça Taşkent ve Zehra Eriç’in de aralarında bulunduğu CHP’li heyet MHP’ye ziyarette bulundu. CHP’li heyetin ziyareti sırasında Karakaya ve Kuşoğlu bayramlaşmayı takip eden basın mensuplarına dönerek basın mensuplarının sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.
Öte yandan ziyaret kapsamında aynı zamanda kendi partilerinin Ankara Milletvekilleri olan Karakaya ve Kuşoğlu Ankara’nın sorunlarına da değindi.

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