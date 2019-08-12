MHP'ye bayram ziyaretleri

Ziyarette DSP'li Gürel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptıkları ziyarete değinerek, bu ziyaretin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığı ve Ankara Anlaşması'ndan doğan garantörlük haklarının devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonu "İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız." sözleriyle değerlendirdi.

Karakaya, "2009'da Genel Başkanımızın özellikle bölge ile ilgili yaptığı bazı değerlendirmelerde çok açık bir şekilde çözüme yönelik söylediği sözler, aslında bugün uygulamaya konulmaya çalışılan şeyler. Yani konjonktürel olarak düşünülmüş ya da bir şekilde rastgele ortaya getirilmiş bir şeyin kabulü ya da desteklenmesinden çok daha öte bir şey. Örneğin Suriye'de hatta aynı şekilde benzeri Irak için önerdiğimiz, özellikle güvenli bölge oluşturma fikri ve bunun desteklenmesi milli bekamız ve milli güvenliğimiz açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

- Gündem Fırat'ın doğusuna olası operasyon

MHP’yi ziyaret eden AK Parti heyetinde ise Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile MKYK üyeleri Feza Koçak ve Şuay Nilhan Açıkalın yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, siyasetin yoğun gündeminde bayramın güzelliklere vesile olmasını temenni etti.

Karakaya, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonun Türkiye'nin geleceği ve bekası için önemine işaret ederek, "İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız. Bu adım, milyonlarca sığınmacının geleceği açısından ve ülkemizin bekası açısından güzel bir vesile kılar. Bu da bizim duamız, dileğimiz olsun" değerlendirmesinde bulundu.