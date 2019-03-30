"MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler canımdır"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler kardeşimdir, canımdır. Bu bir yerel seçim yarışıdır. Biz seçilmeyeceğiz ama adaylarımız seçilecek. Ona göre davranalım." dedi.

Akşener, Şile, Eyüpsultan ve Kağıthane'de düzenlediği mitinglerle 31 Mart yerel seçimleri miting programını tamamladı.

Şile'de esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Akşener'e, İYİ Parti Şile Belediye Başkan Adayı Rahmi Çakar eşlik etti.

Akşener, burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerinin genel seçim havasında gerçekleşmesini doğru bulmadığını belirterek, "Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın 1 Nisan'dan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz." diye konuştu.

Şile'deki programın ardından, Beşiktaş ve Fatih'te partililerle bir araya gelen Akşener, daha sonra Eyüpsultan'a geçti.

Eyüpsultan Camisi Meydanı'nda halka seslenen Akşener, seçimlere 1 gün kaldığını hatırlatarak, "Tepelerdeki kavgalara bakmayın. Fatih'ten buraya geliyoruz. Rabia işareti yapan kardeşlerim oldu. Ben kendilerine başarılar diledim. 'Allah'tan hepinize hayırlısını dilerim.' dedim. Bir kardeşim 'Zaferi biz kazanacağız, zafer, zafer.' diye konuştu. Ne hale getirmişler insanları." ifadelerini kullandı.