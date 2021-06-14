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MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten BionTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

14.06.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar aşı randevusunu nasıl alacağını merak ediyor. Aşı randevusu MHRS, e-nabız, Alo 182 üzerinden alınabilir. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten BionTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten BionTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Şu zamana kadar yapılan toplam aşı sayısı 34 milyon 553 bin 675 olarak açıklandı. Vatandaşlar aşı randevusunu e-devlet, e-nabız ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden alabilir. Aile Hekimi'nde de BionTech aşısı olunabilir. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten BionTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? İNTERNETTEN AŞI BİONTECH VE SİNOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta bulunan vatandaşlar randevu almak için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. İnternet üzerinden MHRS aşı randevusu almak için, eğer MHRS'ye üye değilseniz ilk önce üye olmalısınız. Eğer üye iseniz TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilir, dilediğiniz hastane ve hekimi seçip aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden MHRS aşı randevusu almak için telefonunuza MHRS uygulamasını indirip, MHRS'ye üye değilseniz üye olmalı eğer üyeyseniz de TC kimlik numarası ve mevcut şifrenizle giriş yapmalısınız.

Sisteme giriş yaptıktan sonra randevu için, "Hastane randevusu al" kısmına tıklayın. Buradan "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayıp talep edilen bilgileri girin.

MHRS'ye giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
https://www.mhrs.gov.tr/

MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten BionTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

ALO 182 İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Alo 182'yi arayarak da koronavirüs aşısı randevusu almanız mümkün. Bu numaradan, kendinize en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevu alabilirsiniz.

E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra “enabiz.gov.tr” adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra “aşı randevusu alma” işlemini seçin. Bunun ardından size “Aile Hekimi” ve “Hastane” seçeneklerinden sunulacak. Kendinize uygun olan seçeneği seçip aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

ÖNCELİKLİ GRUP NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikli grupta yer alıp almadığınızı sorgulamak için aralarında boşluk bırakarak "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazın, 2023'e kısa mesaj (SMS) gönderin.

Öncelikli grupta yer alan kişi, aşı randevusu için MHRS uygulamasına yönlendirilir. Randevu alındıktan sonra randevu bilgisi kişinin telefonuna mesaj olarak gelecek.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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