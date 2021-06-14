Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Şu zamana kadar yapılan toplam aşı sayısı 34 milyon 553 bin 675 olarak açıklandı. Vatandaşlar aşı randevusunu e-devlet, e-nabız ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden alabilir. Aile Hekimi'nde de BionTech aşısı olunabilir. Peki MHRS aşı randevusu nasıl alınır? İnternetten BionTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? İNTERNETTEN AŞI BİONTECH VE SİNOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta bulunan vatandaşlar randevu almak için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. İnternet üzerinden MHRS aşı randevusu almak için, eğer MHRS'ye üye değilseniz ilk önce üye olmalısınız. Eğer üye iseniz TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilir, dilediğiniz hastane ve hekimi seçip aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden MHRS aşı randevusu almak için telefonunuza MHRS uygulamasını indirip, MHRS'ye üye değilseniz üye olmalı eğer üyeyseniz de TC kimlik numarası ve mevcut şifrenizle giriş yapmalısınız.

Sisteme giriş yaptıktan sonra randevu için, "Hastane randevusu al" kısmına tıklayın. Buradan "Genel Arama" ve sonrasında “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayıp talep edilen bilgileri girin.