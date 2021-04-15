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MHRS korona aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu alma ekranı

15.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı en büyük kozumuz oluyor. Aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam etmesi için aşı randevularının nasıl alınacağı da araştırılmaya başlandı. 65 yaş üstü vatandaşların birçoğu ikinci doz aşısına geçti. Aşı sırası gelen birçok vatandaşımız ise aşı olabilmek için randevu alıyor. Türkiye’de şu an için iki aşı bulunuyor. Bunlar Sinovac ve BioNTech aşıları. Vatandaşlar bu iki aşı arasından seçtikleri bir aşıyı oluyor.

MHRS korona aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu alma ekranı

Aşı içini yaş, meslek ve kronik hastalık gibi önceliklere sahip vatandaşların bir kısmının aşı sırası geldi. Aşı sırası gelen vatandaşlar ise internet üzerinden veya telefonla randevu alarak, aşılarını oluyor.

COVID AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

mhrs randevu

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

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AŞI RANDEVUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIR MI?

Aşı için randevu almak isteyen vatandaşlar e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden randevu alınıp alınamayacağını da merak ediyor. https://www.turkiye.gov.tr/ ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden giriş yapan vatandaşlar, arama bölümüne MHRS yazarak yönlendirildikleri ekrandan da başvuru yapabilmektedir.

AŞI SIRASI GELDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar aşı durumunu e-Nabız hesabından ya da 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilir. Kısa mesaj için ASI yazıp boşluk bırakıp, T.C. Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp göndermek gereklidir.

E-NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MHRS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet e nabız MHRS koronavirüs (Covid-19)

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