MHRS neden açılmıyor? MHRS'ye giremiyorum, çözümü nedir? MHRS açılmıyor sorunu ve çözümü

MHRS Merkezi Hekim Randevu sistemi, birden fazla giriş yolu bulunan bir Sağlık Bakanlığı hizmeti olarak da açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kişiler ,Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kamuya ait sağlık kurumlarına bu sistem üzerinden ulaşabilmekte ve çeşitli işlemleri yine bu sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.

MHRS neden açılmıyor?

Randevu alma, randevu iptali gerçekleştirme, farklı sağlık kurum ve kuruluşlarına ya da doktorlara ulaşma gibi çeşitli işlemlerin de yapılabildiği MHRS sistemi dışında bu hizmet için kurulan ALO 182 çağrı merkezi de aranabilir. Ancak günümüzde birçok işlemin yapıldığı gibi hastanelerden ve çeşitli sağlık kurumlarından randevu alma işlemi de internet üzerinden yapılabilmektedir.

MHRS sistemi, hem e-Devlet sistemi aracılığı ile hem de mobil cihazlara yüklenebilen uygulamalar sayesinde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılabilen bir sistemdir. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak bazı durumlarda MHRS açılmıyor ve hiçbir sistem üzerinden görüntülenemiyor olabilir. Bu durumlarda önce sorunun nedeninin anlaşılması gerekir.

MHRS'ye giremiyorum, çözümü nedir?

Tüm T.C. vatandaşları çeşitli sağlık hizmetlerinden internet üzerinden ulaşabilecekleri uygulamalar ve internet siteleri aracılığı ile yararlanabilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak geliştirilen MHRS sistemi kolaylıkla randevu almayı sağlayan bir sistemdir. Ancak bazı durumlarda yaşanabilen MHRS açılmıyor sorunu ve çözümüne gerek duyulabilir. Eğer böyle bir sorun yaşanıyorsa öncelikli olarak neden böyle bir sorun yaşandığının doğru tespit edilmesi gerekir.

Her şeyden önce sorun sistemin kendinden kaynaklanmış olabilir. Eğer sistemin en yoğun olduğu saatlerde sisteme giriş yapma işlemi deneniyorsa bazen sisteme giriş yapılamayabilir. Bu tür durumlarda belli bir süre bekledikten sonra sisteme yeniden giriş işlemi denenmelidir. Bunun dışında yaşanan sorunun nedenleri ve çözümleri şu yüzden olabilir: