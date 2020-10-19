MHRS randevu alma... e- Devlet hastane randevusu nasıl alınır? MHRS T.C. ile hasta kaydı nasıl yapılıyor? MHRS randevu iptal etme!

MHRS üzerinden randevu alma sistemine geçiş yapalı uzun yıllar olmasına rağmen hala oldukça sık bir şekilde, MHRS'den nasıl randevu alınır sorusu soruluyor. Aile hekimine gitmek isteyen ya da hastanede muayene olmak isteyen vatandaşlar da MHRS'den randevu almak zorunda. Peki MHRS üzerinden randevu alırken nelere dikkat edilmeli, MHRS aile hekimi ve hastane randevu alma işlemleri nasıl oluyor? Aynı zamanda ALO 182'yi arayarak da MHRS randevusu alınabiliyor. Peki ALO 182'yi randevu için aramak şart mı? İnternet üzerinden online kayıt olarak https://www.hastanerandevu.gov.tr ' den hastane randevusu alınıyor. İşte Sağlık bakanlığı MErkezi Hekim Randevu Sistemi için diğer detaylar...
MHRS'den randevu olmak için öncelikle MHRS sitemine kayıt olmak gerekir. MHRS kaydı nasıl yapılır? https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapıldığında "Randevu al" bölümüne tıklayarak "Yeni Üye" bölümünden bir şifre oluşturarak MHRS sistemine kayıt olmanız mümkün.
Kayıt işlemini yukarıda belirtilen linkler dışında MHRS uygulamasını destekleyen telefonunuza indirdiğinizde de kayıt yapılıyor. MHRS Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Yeni Üye" bölümüne giriş yaparak bir şifre oluşturup kayıt olabiliyorsunuz.
MHRS'ye üyelik yaparken verdiğiniz bilgiler doğru olmalı ve bu bilgilerin Nüfus Müdürlüğü'nde olan bilgilerle eşleşmesi gerekir. Eğer yanlış bilgiler olursa kayıt işlemi başarılı olmaz.
MHRS'den üç farklı kanaldan randevu alınabiliyor. ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr) ve telefonunuza indirdiğiniz MHRS mobil uygulaması ile MHRS'den randevu alabilirsiniz.
Eğer internet üzerinden randevu almayı bilmiyorsanız ALO 182 hattından operatörlere ulaşarak, hasta ve yer bilgilerinizi paylaştığınızda MHRS sisteminden randevu oluşturulacaktır.
İnternetten MHRS randevusu almak için eğer üyelik kaydı yapmadıysanız giriş yaparak, "Randevu Al" kısmına tıkladıktan sonra karşınıza "Üye Ol" seçeneği çıkacak, buraya tıklayarak doğru bilgilerinizi eklemek şartıyla üyeliğiniz aktifleşecektir.
Eğer önceden üyelik yaptıysanız, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapıktan sonra, gitmek istediğiniz hastanenin adını, doktorun bilgilerini ve saati seçerek işlem yapabilirsiniz.
MHRS'den alınan randevunun saat ve diğer detaylarını görüntüleyebilmek için
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al kısmından giriş yaparak tekrar bilgilerinizi girerek işlem yapın. Ekranda çıkan kategorilerin başlığında "Randevu Geçmişi" kısmına giriş yaptığınızda aldığınız randevunun detaylarını görebileceksiniz.
Aynı işlemi telefondan da yapabilirsiniz. Telefondan kullandığınız uygulamasa "Randevu Geçmişi" ekranına giriş yaparak randevunuzu görüntüleyebilirsiniz.
ALO 182 çağrı merkezini arayarak da geçmiş randevuları öğrenmek mümkün. Çağrı merkezi size randevu hakkında bilgi vermeden önce güvenlik teyidi almak için birkaç soru soracaktır. Bu sorulara doğru cevap verdiğinizde çağrı merkezinden de randevularınızı öğrenebilirsiniz.
Eğer aldığınız bir MHRS randevusunu iptal etmek istiyorsanız bunu mutlaka gerçekleştirmenizi öneririz. Diğer vatandaşların sağlığı söz konusu olduğu için bu konuda hassasiyet oldukça önemli. MHRS randevu iptali
https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapılarak, randevu al bölümünden, T.C. kimlik bilgileri ve şifreniz ile giriş yapıp ardından çıkan ekranda üst kısımda bulunan "Randevu Geçmişi" bölümüne giriş yapın. Burada aldığınız randevuların hepsi yer alacaktır. İptal etmek istediğiniz MHRS randevularını seçip, "İptal Et" butonuna basmanız yeterli olacaktır.
MHRS randevu iptali ALO 182 üzerinden de yapılmaktadır. ALO 182'yi aradığınızda sorulacak bazı güvenlik sorularına doğru cevap verdiğinizde talep ettiğiniz randevu iptal işlemi gerçekleşecektir.
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