MHRS randevu alma... e- Devlet hastane randevusu nasıl alınır? MHRS T.C. ile hasta kaydı nasıl yapılıyor? MHRS randevu iptal etme!

MHRS üzerinden randevu alma sistemine geçiş yapalı uzun yıllar olmasına rağmen hala oldukça sık bir şekilde, MHRS'den nasıl randevu alınır sorusu soruluyor. Aile hekimine gitmek isteyen ya da hastanede muayene olmak isteyen vatandaşlar da MHRS'den randevu almak zorunda. Peki MHRS üzerinden randevu alırken nelere dikkat edilmeli, MHRS aile hekimi ve hastane randevu alma işlemleri nasıl oluyor? Aynı zamanda ALO 182'yi arayarak da MHRS randevusu alınabiliyor. Peki ALO 182'yi randevu için aramak şart mı? İnternet üzerinden online kayıt olarak https://www.hastanerandevu.gov.tr ' den hastane randevusu alınıyor. İşte Sağlık bakanlığı MErkezi Hekim Randevu Sistemi için diğer detaylar...

MHRS İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

MHRS'den randevu olmak için öncelikle MHRS sitemine kayıt olmak gerekir. MHRS kaydı nasıl yapılır? https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapıldığında "Randevu al" bölümüne tıklayarak "Yeni Üye" bölümünden bir şifre oluşturarak MHRS sistemine kayıt olmanız mümkün.

Kayıt işlemini yukarıda belirtilen linkler dışında MHRS uygulamasını destekleyen telefonunuza indirdiğinizde de kayıt yapılıyor. MHRS Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Yeni Üye" bölümüne giriş yaparak bir şifre oluşturup kayıt olabiliyorsunuz.