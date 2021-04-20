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MHRS ve Alo 182 çöktü mü? 55 yaş üstü aşı kararının ardından sistemde yoğunluk

20.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" açıklamasının ardından randevu almak için MHRS ve Alo 182 hattına yönelen vatandaşlar, sistemin çökmesi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar ne internetten ne de telefon yolu ile sisteme ulaşamadı. Peki, MHRS ve Alo 182 çöktü mü?

MHRS ve Alo 182 çöktü mü? 55 yaş üstü aşı kararının ardından sistemde yoğunluk

Uzun bir süre erişilemeyen MHRS ve çağrı hattı, sorunun düzeltilmesi ile daha sonra tekrar erişime açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

MHRS VE ALO 182 ÇÖKTÜ MÜ ?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından randevu almak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 hattına yöneldi. Yoğunluk sonrası iki sistem de çökerken konu ile ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre sonra sorunun çözülmesiyle de vatandaşlara yeniden erişim imkanı sağlandı.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden zaman zaman sorun yaşanmakta.

KOCA, "20 MİLYON AŞI YAPTIK" DEDİ

Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

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MHRS Fahrettin Koca

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