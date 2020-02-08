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Mi 10 minimumda 8 GB RAM ile gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

Uygun fiyatlı telefonları ile büyük beğeni toplayan Xiaomi, MWC etkinliğinde yeni amiral gemisi modelini tanıtacak.

Mi 10 minimumda 8 GB RAM ile gelecek

Çin’deki coronovirus yüzünden etkinliği canlı olarak yapmayacağı banttan yayın ile yapacağı söylenen Xiaomi’nin, bu yıl pek uygun fiyatlı amiral gemisi üretmeyeceği ortaya çıktı.

Xiaomi’nin CEO’sunun yaptığı ankette; Mi 10’un minimumda kaç GB RAM ve depolama alanı ile gelmesini bekledikleri kullanıcılara sunuldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimini seçmesi ile ucuz Mi 10 beklentileri suya düştü.

Kullanıcıların görüşlerine önem veren Xiaomi yine bu politikasına devam edecek gibi görünüyor. Telefonda 6.57 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda 8 GB RAM yer alacak.

256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan bu modelde 108 Megapiksel + 20 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. 30W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan bu model Türkiye’de de satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

6.57 inç büyüklüğünde 90 Hz tazeleme hızlı AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
8 GB RAM
256 GB dahili depolama birimi
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
108 Megapiksel f/1.8 + 20 Megapiksel 117 derece geniş açılı + 5 Megapiksel 5 kat zoom yapabilen OIS destekli arka kamera
30W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi

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Anahtar Kelimeler:
Mi 10 TELEFON Xiaomi

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