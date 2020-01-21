Mi 10 Pro 5G hakkında merakla beklenen o sızıntı geldi

Kamera konusunda Samsung’un yeni geliştirmiş olduğu 108 Megapiksel sensöre yer verecek olan Xiaomi, ekran konusunda da tatmin edici yenilikler sunacak.

Mi 10 Pro 5G’de AMOLED panel kullanacak olan firma, bu panelin tazeleme hızını ise 120 Hz olarak belirleyecek. 2020’de tanıtılacak çoğu üst düzey telefonda 120 Hz bir standart olacak gibi görünüyor. Hatta OnePlus 8 modeli ile dokunmatik tepkimede 240 Hz yenileme hızı kullanıcılara sunulacak.

Hi-Res ses sertifikasına sahip olacak olan bu model 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacak. Bunun yerine ses de USB Type-C’den aktarılacak. 40W kablolu ve 30W Mi Charge Turbo kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak olan bu modelin 65W şarj adaptörü kutu içeriğinde yer alacak.

Önümüzdeki Şubat ayında düzenlenecek olan Mobile World Congress etkinliğinde, Xiaomi’nin 11 Şubat’ta sahne alması ve yeni ürünlerini tanıtacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

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