Mi 10 Ultra'ya uygun fiyatlı kardeş: Redmi K30 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi K30 ailesi, ülkemize Redmi K30 adıyla giriş yapmadı. Ancak buna rağmen Redmi K30 serisi yurt dışında iyi bir satış macerası yaşadı. Serinin en güçlüsü ise Redmi K30 Pro'ydu. Fakat Redmi K30 Pro bu unvanını bugün itibariyle bıraktı. Zira Redmi, Xiaomi'nin düzenlediği Mi 10 Ultra etkinliğinde kendi özel telefonunu Redmi K30 Ultra'yı tanıttı.

REDMİ K30 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Redmi K30 Ultra özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekran var. Bu ekranın altında ise telefonun işlemcisi bulunuyor ancak işlemci tarafında Redmi K30 Ultra bizi gerçekten şaşırtmayı başarıyor. Çünkü Snapdragon 865 Plus işlemciyle gelmesini beklediğimiz Redmi K30 Ultra, MediaTek'in yükselen amiral gemisi işlemcisi MediaTek Dimensity 1000+ ile geliyor. Dimensity 1000+ işlemcisine ise 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. K30 Ultra gücünü ise 33W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Bu noktada Redmi'den Mi 10 Ultra'da olduğu gibi 120W hızlı şarj desteği sunmasını beklerdik. Fakat MediaTek Dimensity 1000+ bu hızı desteklemiyor olabilir.