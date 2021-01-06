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Mi 11'in daha uygun fiyatlısı: Xiaomi Mi 11 Lite gün yüzüne çıktı!

06.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Mi 11'in daha uygun fiyatlısı: Xiaomi Mi 11 Lite gün yüzüne çıktı!

Xiaomi Mi 11 Lite hakkında söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi Mi 11'in daha uygun fiyatlı versiyonu olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite iddialara göre 120 Hz ekran yenileme hızı ile gelecek. Peki telefonun özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Mi 11 sonrası tanıtılması beklenen yeni Xiaomi amirali, Xiaomi Mi 11 Pro oldu. Aslında Mi 11 Pro'nun Mi 11 ile birlikte tanıtılacağı öngörülüyordu ancak Xiaomi nedendir bilinmez, Mi 11 Pro'yu bu etkinlikte lanse etmedi. Beklentiler bu yüzden 12 Şubat sonrasına kaydı. Ancak son gelen iddialara bakılırsa yönümüzü Xiaomi Mi 11 Pro'ya değil, Xiaomi Mi 11 Lite'a çevirmemiz gerekebilir.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ GÖRÜNDÜ

Xiaomi Mi 11 Lite Vietnam kaynaklı bir YouTube kanalının videosu ile gündeme geldi. Videoda, Mi 11 Lite özellikleri için bazı iddialar da yer aldı. Buna göre telefon Snapdragon 732G işlemcisinden güç alacak ve 6 GB RAM + 128 GB dahili depolamayı destekleyecek. Arka tarafında 64 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü bir kamera kurulumunun yer alacağı söylenen telefon, 120 Hz ekran yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sunacak. En azından iddialar bu yönde.

Xiaomi Mi 11 Lite

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Mİ 11 LİTE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ TAHMİNİ

Xiaomi Mi 11 Lite için tıpkı Xiaomi Mi 11 Pro'da olduğu gibi resmi bir açıklama yok. Ancak buna rağmen fiyat konusunda da bir tahmin söz konusu. O tahmine göre Mi 11 Lite'ın fiyatı için yaklaşık 325 dolarlık bir etiket düşünülüyor. Telefonun mart ayının sonuna doğru duyurulması ise muhtemel.

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