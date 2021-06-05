Mi 11i MIUI 12.5 güncellemesini almaya başladı

Xiaomi redmi K40 Pro + için Nisan ayının sonlarına doğru MIUI 12.5 güncellemesinin kesin sürümünü yayınlamıştı. Bu cihaz için güncellemenin çıkması ile beraber de Mi 11i ve Mi 11X Pro’nun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulacağı bekleniyordu.

Bir aydan uzun bir süre sonra, güncelleme sonunda Mi 11i için yayında. Bilmiyorum olanlar için, MIUI12.5 Xiaomi mobil işletim sisteminin en son versiyonu. Zaten MIUI 12 çalıştıran cihazlar için iyileştirmeler getiriyor.

Neyse, Mi 11i MIUI 12.5 güncellemesi ediliyor seribaşı yapı numarası 12.5.2.0.RKKEUXM ile AEA varyantı dışarı. İlginç bir şekilde, yazılım yapısı yeni bir sürüm olmasına rağmen ‘Kararlı Beta’ yerine ‘Kararlı’ olarak etiketlenmiştir.

Bu nedenle, teorik olarak güncelleme, Mi 11i EEA varyantının tüm kullanıcıları için mevcut olmalıdır. Değilse, önümüzdeki günlerde her birime ulaşacağı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Son olarak, Mi 11i ve Mi 11X Pro’nun Global varyantı da yakın gelecekte MIUI 12.5 güncellemesini almaya başlayacak. Güncellemenin kısmi olarak değil de tüm kullanıcılara aynı anda sunulması planlandığını söyleyelim.



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