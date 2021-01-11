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  4. Mi Band 5'e rakip doğdu: OnePlus Band tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Mi Band 5'e rakip doğdu: OnePlus Band tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Mi Band 5'e rakip doğdu: OnePlus Band tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus, OnePlus Band akıllı bilekliğini resmen tanıttı. Firmanın ürettiği ilk giyilebilir cihaz ürünü olan OnePlus Band, Xiaomi Mi Band 5 gibi AMOLED bir ekrana ve uygun bir fiyata sahip. İşte OnePlus Band'in özellikleri!

OnePlus giyilebilir teknoloji pazarında söz sahibi değil. Ancak son gelen sızıntılar, firmanın OnePlus Watch adında bir akıllı saat üretebileceğini göstermişti. 2021'e merhaba demeden hemen önce ise şirketin CEO'su Pete Lau, bir akıllı saat geliştirdiklerini açıklamıştı. Lau'nun açıklaması sonrası OnePlus Watch'ı görmeyi beklerken, bir anda OnePlus Band adı konuşulmaya başlandı ve gözler OnePlus markalı akıllı bilekliğe yöneldi. Geçtiğimiz günlerde ise OnePlus resmi olarak OnePlus Band'i tanıtacağını duyurdu. Nitekim OnePlus Band bugün resmen lanse edildi.

ONEPLUS BAND ÖZELLİKLERİ

OnePlus Band özellikleri arasında 1,1 inç büyüklüğünde 126 x 294 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranı kişiselleştirebilmek için firma 37 farklı saat arayüzü oluşturmuş durumda. Cihazın üzerinde ise herhangi bir fiziksel düğme yok. 22,6 gram ağırlığı bulunan akıllı bileklik, 5ATM ve IP68 suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte geliyor ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca OnePlus Band'in Bluetooth 5.0 desteği ile geldiğini belirtelim.

OnePlus Band özellikleri

Akıllı bileklik OnePlus Band, 12 farklı egzersiz modunu bünyesinde taşıyor. Buna ek olarak Sp02 sensörü sayesinde kandaki oksijen doygunluğu ölçümü yapılabiliyor. Diğer akıllı saatlerde olduğu gibi kalp atış hızı ölçümü ve uyku takibi de OnePlus Band'in yapabildiklerinden sadece birkaçı. OnePlus'ın iddiasına göre ise OnePlus Band tek şarj ile 14 güne kadar kullanım sunuyor.

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ONEPLUS BAND FİYATI

OnePlus Band fiyatı yaklaşık 34 dolar olarak açıklanmış durumda. Xiaomi Mi Band 5, Honor Band 6 ve Samsung Galaxy Fit gibi rakiplerle mücadele edecek olan OnePlus Band'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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