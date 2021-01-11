Mi Band 5'e rakip doğdu: OnePlus Band tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus giyilebilir teknoloji pazarında söz sahibi değil. Ancak son gelen sızıntılar, firmanın OnePlus Watch adında bir akıllı saat üretebileceğini göstermişti. 2021'e merhaba demeden hemen önce ise şirketin CEO'su Pete Lau, bir akıllı saat geliştirdiklerini açıklamıştı. Lau'nun açıklaması sonrası OnePlus Watch'ı görmeyi beklerken, bir anda OnePlus Band adı konuşulmaya başlandı ve gözler OnePlus markalı akıllı bilekliğe yöneldi. Geçtiğimiz günlerde ise OnePlus resmi olarak OnePlus Band'i tanıtacağını duyurdu. Nitekim OnePlus Band bugün resmen lanse edildi.

ONEPLUS BAND ÖZELLİKLERİ

OnePlus Band özellikleri arasında 1,1 inç büyüklüğünde 126 x 294 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranı kişiselleştirebilmek için firma 37 farklı saat arayüzü oluşturmuş durumda. Cihazın üzerinde ise herhangi bir fiziksel düğme yok. 22,6 gram ağırlığı bulunan akıllı bileklik, 5ATM ve IP68 suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte geliyor ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca OnePlus Band'in Bluetooth 5.0 desteği ile geldiğini belirtelim.