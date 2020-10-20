HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mi Band 5'in bir tık ötesi: Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Mi Band 5'in bir tık ötesi: Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Xiaomi, Mi Watch Color Sports Edition adını verdiği akıllı saatini tanıttı. Xiaomi'nin Mi Band 5 akıllı bilekliğinin bir tık ötesinde ancak bu kez saat formunda yer alan Mi Watch Color Sports Edition, Apple Watch Series 6 gibi kandaki oksijen seviyesini ölçebilme yeteneğine sahip. İşte Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition'ın özellikleri ve fiyatı.

Mi Band 5'in bir tık ötesi: Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi akıllı saat konusunda geniş bir ürün gamına sahip. Alt markası Huami Amazfit ve ortak markası Haylou ile de akıllı saat pazarında bulunan Xiaomi, şimdi ise yeni bir akıllı saatini daha görücüye çıkardı. Bu akıllı saatin adı; Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition.

XİAOMİ Mİ WATCH COLOR SPORTS EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition özellikleri arasında 1,39 inç büyüklüğünde HD çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Klasik akıllı saatler gibi yuvarlak bir forma sahip olan Mi Watch Color Sports Edition, 120 farklı saat arayüzü ve Always on Display moduyla öne çıkıyor. Bunun dışında akıllı saatte GPS, NFC ve Bluetooth 5 gibi özellikler mevcut.

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition özellikleri

Mi Watch Color'ın güncellenmiş bir hali olarak karşımıza çıkan Mi Watch Color Sports Edition, spor konusunda da bazı özellikler sunuyor. Örneğin; akıllı saat 117 farklı spor moduyla geliyor. Buna ek olarak, kalp atış hızı ölçümü ve kandaki oksijen miktarı ölçümü Mi Watch Color Sports Edition'da yapılabiliyor. Aktarılan bilgilere göre, Mi Watch Color Sports Edition tek şarjla 16 güne kadar şarj süresi sunabiliyor.

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition fiyatı

XİAOMİ Mİ WATCH COLOR SPORTS EDİTİON FİYATI

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition fiyatı yaklaşık 97 dolar olarak belirlendi. Akıllı saat 1 Kasım'dan itibaren Çin'de siyah, mavi ve beyaz renkleriyle satışa sunulacak. Akıllı saatin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı ise belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
ABD'nin ardından bir ülke daha Ay'a gidecek!ABD'nin ardından bir ülke daha Ay'a gidecek!
Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy F41 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus Nord Türkiye'de satışa çıktı! İşte OnePlus Nord'un fiyatı
Amiral gemisi katili olarak biliniyor! Türkiye'de satışa çıktı
Çin, 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacak
ABD'nin ardından bir ülke daha Ay'a gidecek!
WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!
WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!
Microsoft ve SpaceX uzaycılık müşterilerine bulut hizmeti verecek
Güçler birleşiyor! Elon Musk'ın şirketi ünlü firmayla anlaştı
Realme 7 yakında Türkiye'ye geliyor!
Bir akıllı telefon daha Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri
Realme 7 Pro Türkiye'de! İşte Realme 7 Pro'nun fiyatı
Hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor! Türkiye fiyatı açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.