Mi Band 5'in bir tık ötesi: Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi akıllı saat konusunda geniş bir ürün gamına sahip. Alt markası Huami Amazfit ve ortak markası Haylou ile de akıllı saat pazarında bulunan Xiaomi, şimdi ise yeni bir akıllı saatini daha görücüye çıkardı. Bu akıllı saatin adı; Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition.

XİAOMİ Mİ WATCH COLOR SPORTS EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition özellikleri arasında 1,39 inç büyüklüğünde HD çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Klasik akıllı saatler gibi yuvarlak bir forma sahip olan Mi Watch Color Sports Edition, 120 farklı saat arayüzü ve Always on Display moduyla öne çıkıyor. Bunun dışında akıllı saatte GPS, NFC ve Bluetooth 5 gibi özellikler mevcut.

Mi Watch Color'ın güncellenmiş bir hali olarak karşımıza çıkan Mi Watch Color Sports Edition, spor konusunda da bazı özellikler sunuyor. Örneğin; akıllı saat 117 farklı spor moduyla geliyor. Buna ek olarak, kalp atış hızı ölçümü ve kandaki oksijen miktarı ölçümü Mi Watch Color Sports Edition'da yapılabiliyor. Aktarılan bilgilere göre, Mi Watch Color Sports Edition tek şarjla 16 güne kadar şarj süresi sunabiliyor.