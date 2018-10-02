HABER

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi Mix 3'ün ortaya çıkan son görüntüsü, bizlere kızaklı bir tasarım anlayışını sunuyor. İşte detaylar!

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, yakında yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Daha öncesinde sizlere cihazın farklı görüntülerini sunmuştuk.

Xiaomi Mi Mix 3'ün ortaya çıkan son görüntüsü, bizlere kızaklı bir tasarım anlayışını sunuyor. Ön ve arka kamerayı kızaklı bir mekanizma içerisine yerleştiren firma, bize gerçek bir çerçevesiz tasarım vadediyor.

Gelen bilgilere göre cihaz, Xiao AI adında Xiaomi yapay zeka programını açan ayrı bir tuşa sahip olacak. Bu ek tuş, kullanıcılara tek dokunuşla akıllı asistana erişebilme imkanı sunacak ve cihazın Samsung Bixby gibi bir asistana sahip olacağı düşünülüyor.

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda ise Mi Mix 3'te bulunacak olan kızaklı tasarımın çalışır hali gözler önüne serilmiş ve kayan parçada bazı sensörler olacağı ortaya çıkarılmıştı. Bu mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığını görmek için cihazın resmi tanıtımını beklememiz gerekecek.

Xiaomi Mi Mix 3, Snapdragon 845 çip setiyle gelecek ve 6 veya 8 GB'lık RAM'e sahip olacak. Farklı tasarım anlayışı ve özgün özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, bakalım Mi severleri fazlasıyla tatmin edebilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERBebeğin cinsiyeti belli oldu!Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
Netflix'in Türk dizisi The Protector'dan ilk fragman!Netflix'in Türk dizisi The Protector'dan ilk fragman!
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracakBaşkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Mix 3 Xiaomi Mi Mix 3 ilk görüntü

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) internet yayınlarına yerel içerik zorunluluğu

Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!

Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

Microsoft oyun fiyatları konusunda ne düşünüyor?

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Acer otonom aracını gün yüzüne çıkardı!

Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

Bu sonbahar piyasaya çıkacak 5 efsane oyun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.