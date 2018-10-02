Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, yakında yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Daha öncesinde sizlere cihazın farklı görüntülerini sunmuştuk.

Xiaomi Mi Mix 3'ün ortaya çıkan son görüntüsü, bizlere kızaklı bir tasarım anlayışını sunuyor. Ön ve arka kamerayı kızaklı bir mekanizma içerisine yerleştiren firma, bize gerçek bir çerçevesiz tasarım vadediyor.

Gelen bilgilere göre cihaz, Xiao AI adında Xiaomi yapay zeka programını açan ayrı bir tuşa sahip olacak. Bu ek tuş, kullanıcılara tek dokunuşla akıllı asistana erişebilme imkanı sunacak ve cihazın Samsung Bixby gibi bir asistana sahip olacağı düşünülüyor.

Mi Mix 3 ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda ise Mi Mix 3'te bulunacak olan kızaklı tasarımın çalışır hali gözler önüne serilmiş ve kayan parçada bazı sensörler olacağı ortaya çıkarılmıştı. Bu mekanizmanın tam olarak nasıl çalıştığını görmek için cihazın resmi tanıtımını beklememiz gerekecek.

Xiaomi Mi Mix 3, Snapdragon 845 çip setiyle gelecek ve 6 veya 8 GB'lık RAM'e sahip olacak. Farklı tasarım anlayışı ve özgün özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, bakalım Mi severleri fazlasıyla tatmin edebilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku



