Mi Note 10'a bir kardeş daha: Xiaomi Mi Note 10 Lite geliyor! İşte özellikleri

Xiaomi Mi Note 10, özellikle 108 MP'lik ana kamerasıyla oldukça ilgi çekmişti. Bu telefonun Pro takılı modeli Mi Note 10 Pro'da, donanım olarak daha güçlü bir altyapıyla geliyordu ve Xiaomi Mi Note 10 ile tasarımı benzer bir yapıdaydı. Geçtiğimiz ay ise Xiaomi Mi Note 10 Lite ismi ilk kez gündeme geldi. Mart ayında sertifikasyon kuruluşu FCC'de Mi Note 10 Lite adında bir akıllı telefon özellikleri ile birlikte listelenmişti. Aradan geçen onca zamana rağmen Mi Note 10 Lite bu kez Tayland'ta kendini gösterdi.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu NBTC'de Xiaomi Mi Note 10 Lite isimli bir akıllı telefon göründü. M2002F4LG model numarasına sahip olan Mi Note 10 Lite'un özellikleri NBTC'nin sisteminde yer almamakta. Ancak bu konuda da bazı sızıntılar mevcut.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE ÖZELLİKLERİ

FCC'den ve NBTC'den sertifika alan Xiaomi Mi Note 10 Lite, Snpadragon 730G işlemcisinden gücünü alacak ve 6,47 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekran ile gelecek. Bunun dışında telefonun arka tarafında 64 MP + 8 MP + 8 MP + + 5 MP + 2 MP olmak üzere beş arka kamera yer alacak. Pil tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 5260 mAh gücünde bir pil Mi Note 10 Lite'ın tüm gücünü karşılayacak.

