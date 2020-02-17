Mi Note 10'a kardeş geldi: Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye'de! İşte fiyatı...

Xiaomi Mi Note 10'a kardeş geldi. 108 megapiksel kamerası ile ilgi uyandıran Xiaomi Mi Note 10, kamera özellikleri ile herkesin takdirini toplamıştı. Xiaomi, kamerasıyla öne çıkan Xiaomi Mi Note 10'un biraz da geliştirilmiş versiyonu olan Xiaomi Mi Note 10 Pro'yu da tanıtmış ve birçok ülkede satışa çıkartmıştı. Xiaomi Mi Note 10 Pro şimdi birçok ülkenin ardından ülkemiz topraklarına da Xiaomi Türkiye garantili olarak giriş yaptı.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 PRO TÜRKİYE'DE! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Note 10 Pro, kardeşi Xiaomi Mi Note 10 gibi ilgi çekici kamera yeteneklerine sahip. Fakat farklılıklar var. Örneğin, Xiaomi Mi Note 10'daki 5 parçalı lensin aksine Xiaomi Mi Note 10 Pro 8 parçalı bir lens sistemiyle geliyor. Böylece daha iyi fotoğraf ve video sonuçları almanızı sağlayan Mi Note 10 Pro'un Türkiye versiyonunda ufak bir donanım değişikliği de mevcut. Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi Note 10 ülkemizde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile satışa çıkmıştı. Xiaomi Mi Note 10 Pro ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor ve kardeşinden daha güçlü bir donanım sunuyor. Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisi ise Mi Note 10 Pro'da da yerini aynen koruyor.