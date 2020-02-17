Mi Note 10'a kardeş geldi: Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye'de! İşte fiyatı...

Xiaomi Mi Note 10'a kardeş geldi. 108 megapiksel kamerası ile ilgi uyandıran Xiaomi Mi Note 10, kamera özellikleri ile herkesin takdirini toplamıştı. Xiaomi, kamerasıyla öne çıkan Xiaomi Mi Note 10'un biraz da geliştirilmiş versiyonu olan Xiaomi Mi Note 10 Pro'yu da tanıtmış ve birçok ülkede satışa çıkartmıştı. Xiaomi Mi Note 10 Pro şimdi birçok ülkenin ardından ülkemiz topraklarına da Xiaomi Türkiye garantili olarak giriş yaptı.
Xiaomi Mi Note 10 Pro, kardeşi Xiaomi Mi Note 10 gibi ilgi çekici kamera yeteneklerine sahip. Fakat farklılıklar var. Örneğin, Xiaomi Mi Note 10'daki 5 parçalı lensin aksine Xiaomi Mi Note 10 Pro 8 parçalı bir lens sistemiyle geliyor. Böylece daha iyi fotoğraf ve video sonuçları almanızı sağlayan Mi Note 10 Pro'un Türkiye versiyonunda ufak bir donanım değişikliği de mevcut. Bildiğiniz üzere Xiaomi Mi Note 10 ülkemizde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile satışa çıkmıştı. Xiaomi Mi Note 10 Pro ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor ve kardeşinden daha güçlü bir donanım sunuyor. Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisi ise Mi Note 10 Pro'da da yerini aynen koruyor.
Beyaz, siyah ve göz alıcı bir yeşil renk seçeneği ile satışa çıkan Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun fiyat bilgisine gelelim. Xiaomi Mi Note 10 Pro, 6.299 TL'den satışta bulunuyor. Bazı alışveriş siteleri üzerinden de akıllı telefonu 5.999 TL'ye satın almak mümkün. Ancak bu fiyat bile Qualcomm'un orta/üst seviye işlemcisi Snapdragon 730G kullanan bir akıllı telefon için gayet uçuk.
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