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Mi Play’den “yılbaşı ağacı” rekoru

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde gizemli şekilde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği ortaya çıkan Xiaomi Mi Play’in, ne rekoru kırdığı anlaşıldı. Beklenenin aksine rekor, cihazın bir özelliğiyle ilgili değil.

Mi Play’den “yılbaşı ağacı” rekoru

Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Helio P35 işlemcili Mi Play, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Daha tanıtımın öncesinden belli olan bu durum, teknoloji severlerin dikkatini çekmişti. Nihayet rekorun detayları belli oldu.

Xiaomi, Çin’deki bir alışveriş merkezine yüzlerce telefondan oluşan “dijital bir yılbaşı ağacı” koydu. Bu ağacı bir rekor haline getiren, 1005 telefonun birlikte çalışması. Boyu toplamda 8 metreye ulaşan bu tasarım, senkronize telefonlardan oluşan en büyük dinamik ekran. Bu rekor kırılmadan önceki en büyük rekor, 504 telefondan oluşuyordu.

Yapımı 12 saat süren bu dinamik ekran, 1005 adet Xiaomi Play’den oluşuyor ve tüm cihazlar birbiriyle uyumlu çalışıyor.

Xiaomi, bununla birlikte 3. kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mi Play teknoloji

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