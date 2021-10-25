Mi Smart Band 6 NFC Avrupa'da satışa çıktı

Mi Smart Band 6 NFC, Amazon İtalya’da 54.99 euro (yaklaşık 64 dolar) karşılığında satışa çıktı.

Akıllı bileklik, yapılan ortaklık çerçevesinde ödeme yapabilmeyi mümkün kılıyor. Ancak Xiaomi, Mi Smart Band 6 NFC’yi dünyanın başka neresinde satmayı planladığını henüz açıklamadı.

Xiaomi, Mi Smart Band 6 NFC’yi Avrupa’da daha fazla ülkede kullanıma sunmayı gerçekten planlıyorsa, bu zaman alabilir. Akıllı bilekliğin ülkemize de kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor.

XIAOMI MI SMART BAND 6 NFC'NİN ÖZELLİKLERİ

Mi Smart Band 6 NFC, NFC teknolojisinin eklenmesi dışında NFC olmayan kardeşiyle aynı görünüyor. Hal böyle olunca da 1.56 inç AMOLED ekran, 5 ATM su geçirmezlik ve 14 güne kadar dayandığı iddia edilen 125 mAh pil ile geliyor. Grup ayrıca Amazon Alexa ses kontrolünü, PPG kalp atış hızı sensörünü, 30 spor modunu ve Bluetooth 5.0’ı da destekliyor.

GTA Trilogy hangi bilgisayarlarda oynanabiliyor

