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Mi Smart Band 6 NFC Avrupa'da satışa çıktı

25.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi akıllı bilekliği Mi Smart Band 6 NFC'yi Avrupa pazarına sundu. Ancak bilekten ödeme desteğini beraberinde getiren NFC özellikli akıllı bileklik, tüm Avrupa'da satışa çıkmış gibi görünmüyor. En azından şimdilik.

Mi Smart Band 6 NFC Avrupa'da satışa çıktı

Mi Smart Band 6 NFC, Amazon İtalya’da 54.99 euro (yaklaşık 64 dolar) karşılığında satışa çıktı.

Akıllı bileklik, yapılan ortaklık çerçevesinde ödeme yapabilmeyi mümkün kılıyor. Ancak Xiaomi, Mi Smart Band 6 NFC’yi dünyanın başka neresinde satmayı planladığını henüz açıklamadı.

Xiaomi, Mi Smart Band 6 NFC’yi Avrupa’da daha fazla ülkede kullanıma sunmayı gerçekten planlıyorsa, bu zaman alabilir. Akıllı bilekliğin ülkemize de kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor.

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XIAOMI MI SMART BAND 6 NFC'NİN ÖZELLİKLERİ

Mi Smart Band 6 NFC, NFC teknolojisinin eklenmesi dışında NFC olmayan kardeşiyle aynı görünüyor. Hal böyle olunca da 1.56 inç AMOLED ekran, 5 ATM su geçirmezlik ve 14 güne kadar dayandığı iddia edilen 125 mAh pil ile geliyor. Grup ayrıca Amazon Alexa ses kontrolünü, PPG kalp atış hızı sensörünü, 30 spor modunu ve Bluetooth 5.0’ı da destekliyor.

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Xiaomi
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