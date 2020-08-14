Mi Smart Band yenilendi

Daha evvel pek çok Mi Band sürümünü kullandığımızı belirtelim. Dolayısıyla, özellikle de Mi Band 4 ile 5 arasında ne gibi farklılıklar var, bunlardan da söz etmeliyiz.

Öncelikle, ürünü kutudan çıkarıp tasarım hatlarına göz gezdirdiğimizde, önceki Mi Band’ler ile arasında benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz.

Ürünümüzün ekranının da yer aldığı gövdesi, 11.9 gram ağırlıkta ve tıpkı önceki modellerde olduğu gibi plastik kayıştan rahatlıkla çıkarılabiliyor ve takılabiliyor. Ayrıca ürün, 50 metreye kadar derinlikte kullanılabiliyor.

Mi Band 5’in 1.1 inç değerde Amoled ekranı bulunuyor. Bu, renkli bir ekran ve dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor. Geri dönme ve ana ekran işlemleri için de ekranın alt kısmında yer alan dokunmatik tuşu kullanabiliyoruz.

450nit parlaklık değeri bulunan ekran, güneş altındaki kullanımlara da uygun bir yapıda, iyi bir belirginlik sunabiliyor.

Mi Band 4’e baktığımızda, 0.95 inç değerde Amoled ekrana sahipti ve 400 nit parlaklık değeri sunabiliyordu. Dolayısıyla bu kez biraz daha büyük ve işlevsel bir ekranla karşı karşıyayız. Ayrıca bu ekranda kullanılabilir 65’ten fazla tema olduğunu ve telefon uygulaması aracılığıyla rahatlıkla indirilip kullanılabildiklerini belirtelim.