Mi Smart Band yenilendi

Daha evvel pek çok Mi Band sürümünü kullandığımızı belirtelim. Dolayısıyla, özellikle de Mi Band 4 ile 5 arasında ne gibi farklılıklar var, bunlardan da söz etmeliyiz.
Öncelikle, ürünü kutudan çıkarıp tasarım hatlarına göz gezdirdiğimizde, önceki Mi Band’ler ile arasında benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz.
Ürünümüzün ekranının da yer aldığı gövdesi, 11.9 gram ağırlıkta ve tıpkı önceki modellerde olduğu gibi plastik kayıştan rahatlıkla çıkarılabiliyor ve takılabiliyor. Ayrıca ürün, 50 metreye kadar derinlikte kullanılabiliyor.
Mi Band 5’in 1.1 inç değerde Amoled ekranı bulunuyor. Bu, renkli bir ekran ve dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor. Geri dönme ve ana ekran işlemleri için de ekranın alt kısmında yer alan dokunmatik tuşu kullanabiliyoruz.
450nit parlaklık değeri bulunan ekran, güneş altındaki kullanımlara da uygun bir yapıda, iyi bir belirginlik sunabiliyor.
Mi Band 4’e baktığımızda, 0.95 inç değerde Amoled ekrana sahipti ve 400 nit parlaklık değeri sunabiliyordu. Dolayısıyla bu kez biraz daha büyük ve işlevsel bir ekranla karşı karşıyayız. Ayrıca bu ekranda kullanılabilir 65’ten fazla tema olduğunu ve telefon uygulaması aracılığıyla rahatlıkla indirilip kullanılabildiklerini belirtelim.
Bu arada, az evvel ürünün gövdesinin kayıştan ayrılabildiğinden söz etmiştik. Bu durum, önceki Mi Band sürümlerinde de böyleydi, fakat Xiaomi’nin kayış tarafında bu kez daha fazla renk seçeneği sunduğunu söylemeliyiz..
Akıllı bilekliklerin en çok tercih edilen özellikleri olarak kalp ritminin ölçülmesi, adım sayılması, kalori hesabının yapılması ve koşu, bisiklet binme gibi egzersiz tiplerini gösterebiliriz.
Mi Band 4 ile 5 arasındaki ciddi farklardan biri de burada ortaya çıkıyor, zira Mi Band 5’te hem kapalı hem de açık hava egzersiz tipleri için ayrı ayrı düzenlemeler yapılmış. Bu kez 11 egzersiz tipi yer alıyor ve siz bunlar arasından seçimler yaparak kendinizi takip edebiliyorsunuz.
Örneğin kürek çekme, açık havada koşu, eliptik, ip atlama ya da serbest egzersiz gibi. Tabii spor esnasında kalp ritminiz de takip ediliyor.
Yüksek hassasiyetli 6 eksenli sensör ve kalp atış hızı sensörünü bünyesinde barındıran Mi Band 5’in 4’e kıyasla çok daha “doğru” veriler toplayabilmesi hedeflenmiş.
Öte yandan, gün içinde hepimizin stres seviyesinin yükseldiği anlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda, bilekliğiniz yardımıyla stres seviyenizi ölçebilir, nefes egzersizleri yapabilirsiniz.
Stres seviyesi ölçümü sonrasında size verilen puanların ne anlama geldiğini de yine uygulama aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz.
Mi Smart Band 5’in dikkat çekici bir diğer özelliği de gelişmiş uyku izleme modu. Bu sayede kaç saat uyudunuz, bunun ne kadarı derin uykuydu ve uykunuz ne kadar verimli geçti, bu detayları görebiliyorsunuz.
Ek olarak, ürünün kadın kullanıcılar için “kadın sağlığı izleme” özelliği de var, ki bu sayede özel gün takibi yapılabiliyor.
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