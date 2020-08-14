HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mi Smart Band yenilendi

Mi Smart Band yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Akıllı bileklikler, akıllı saatlere kıyasla daha minimal boyutlarda, temel pek çok özelliği bünyesinde barındıran ve uygun fiyatlara satılan teknolojik gereçlerdir. Mi Smart Band 5’e yakından bakıyoruz.

Mi Smart Band yenilendi

Daha evvel pek çok Mi Band sürümünü kullandığımızı belirtelim. Dolayısıyla, özellikle de Mi Band 4 ile 5 arasında ne gibi farklılıklar var, bunlardan da söz etmeliyiz.

Öncelikle, ürünü kutudan çıkarıp tasarım hatlarına göz gezdirdiğimizde, önceki Mi Band’ler ile arasında benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz.

Ürünümüzün ekranının da yer aldığı gövdesi, 11.9 gram ağırlıkta ve tıpkı önceki modellerde olduğu gibi plastik kayıştan rahatlıkla çıkarılabiliyor ve takılabiliyor. Ayrıca ürün, 50 metreye kadar derinlikte kullanılabiliyor.

Mi Band 5’in 1.1 inç değerde Amoled ekranı bulunuyor. Bu, renkli bir ekran ve dokunuşlara hızlı cevaplar verebiliyor. Geri dönme ve ana ekran işlemleri için de ekranın alt kısmında yer alan dokunmatik tuşu kullanabiliyoruz.

450nit parlaklık değeri bulunan ekran, güneş altındaki kullanımlara da uygun bir yapıda, iyi bir belirginlik sunabiliyor.

Mi Band 4’e baktığımızda, 0.95 inç değerde Amoled ekrana sahipti ve 400 nit parlaklık değeri sunabiliyordu. Dolayısıyla bu kez biraz daha büyük ve işlevsel bir ekranla karşı karşıyayız. Ayrıca bu ekranda kullanılabilir 65’ten fazla tema olduğunu ve telefon uygulaması aracılığıyla rahatlıkla indirilip kullanılabildiklerini belirtelim.

Bu arada, az evvel ürünün gövdesinin kayıştan ayrılabildiğinden söz etmiştik. Bu durum, önceki Mi Band sürümlerinde de böyleydi, fakat Xiaomi’nin kayış tarafında bu kez daha fazla renk seçeneği sunduğunu söylemeliyiz..

Akıllı bilekliklerin en çok tercih edilen özellikleri olarak kalp ritminin ölçülmesi, adım sayılması, kalori hesabının yapılması ve koşu, bisiklet binme gibi egzersiz tiplerini gösterebiliriz.

Mi Band 4 ile 5 arasındaki ciddi farklardan biri de burada ortaya çıkıyor, zira Mi Band 5’te hem kapalı hem de açık hava egzersiz tipleri için ayrı ayrı düzenlemeler yapılmış. Bu kez 11 egzersiz tipi yer alıyor ve siz bunlar arasından seçimler yaparak kendinizi takip edebiliyorsunuz.

Örneğin kürek çekme, açık havada koşu, eliptik, ip atlama ya da serbest egzersiz gibi. Tabii spor esnasında kalp ritminiz de takip ediliyor.

Yüksek hassasiyetli 6 eksenli sensör ve kalp atış hızı sensörünü bünyesinde barındıran Mi Band 5’in 4’e kıyasla çok daha “doğru” veriler toplayabilmesi hedeflenmiş.

Öte yandan, gün içinde hepimizin stres seviyesinin yükseldiği anlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda, bilekliğiniz yardımıyla stres seviyenizi ölçebilir, nefes egzersizleri yapabilirsiniz.

Stres seviyesi ölçümü sonrasında size verilen puanların ne anlama geldiğini de yine uygulama aracılığıyla detaylıca inceleyebilirsiniz.

Mi Smart Band 5’in dikkat çekici bir diğer özelliği de gelişmiş uyku izleme modu. Bu sayede kaç saat uyudunuz, bunun ne kadarı derin uykuydu ve uykunuz ne kadar verimli geçti, bu detayları görebiliyorsunuz.

Ek olarak, ürünün kadın kullanıcılar için “kadın sağlığı izleme” özelliği de var, ki bu sayede özel gün takibi yapılabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Google'ın yeni amiralinden haber var!Google'ın yeni amiralinden haber var!
Deniz börülcesi: Faydaları nelerdir?Deniz börülcesi: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
O görüntüler kenti ayağa kaldırdı! Böyle aradılar
O görüntüler kenti ayağa kaldırdı! Böyle aradılar
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Sağanak yağış geliyor

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

BMW’nin hızı telefona geliyor!
BMW’nin hızı telefona geliyor!
Google Pixel 5 özellikleri netleşti
Google'ın yeni amiralinden haber var!
Fiyat/Performans canavarı Redmi K30 Ultra bize neler sunuyor?
Fiyat/Performans canavarı Redmi K30 Ultra bize neler sunuyor?
ZTE Axon 20 5G dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu olabilir!
Dünyada bir ilk olan telefon sonunda yüzünü gösterdi!
Apple yine iş başında: Apple One gerçek mi oluyor?
Sürpriz iddia! Apple'ın 'tek çatı hayali' gerçek mi oluyor?
Milyonlarca insana hitap ediyorlar! İşte Twitch'in en çok izlenen Türk oyuncuları...
İşte Twitch'in en çok izlenen Türk oyuncuları...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.