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  4. Mi Wear'ın kodlarında ortaya çıktı: Xiaomi Mi Band 5 ailesi genişliyor!

Mi Wear'ın kodlarında ortaya çıktı: Xiaomi Mi Band 5 ailesi genişliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi Band 5 Mi Band 5 ve Mi Band 5 Lite ile genişliyor. Mi Wear uygulamasının kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi önümüzdeki günlerde Xiaomi Mi Band 5 Pro ve Xiaomi Mi Band 5 Lite olmak üzere iki Mi Band modeli daha tanıtabilir.

Mi Wear'ın kodlarında ortaya çıktı: Xiaomi Mi Band 5 ailesi genişliyor!

Xiaomi Mi Band 5 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Mi Band 5'in tanıtımı biraz sönük geçmişti. Bunda hem koronavirüs nedeniyle geniş kapsamlı bir etkinlik yapılamamasının hem de daha önceki sızıntılarla Mi Band 5'e dair heyecanlandıracak bir detayın kalmamasının etkisi vardı. Ancak GeekDoing sitesinin haberine göre, Xiaomi iki yeni Mi Ban 5 modeli ile insanları heyecanlandırabilir.

XİAOMİ Mİ BAND 5 PRO VE XİAOMİ Mİ BAND 5 LİTE GÖRÜNDÜ

Siteye göre Mi Wear uygulamasının kodları titizlikle incelendi. Kodların arasında Kongming, Kongming L, Kongming Pro ve Kongming Lite olmak üzere dört farklı akıllı bileklik ismi bulundu. Kongming adı sizin için bir şey ifade etmeyebilir. Ancak Kongming'in NFC özellikli Mi Band 5 Çin versiyonunun kod adı olduğunu söylersek sanırım taşlar tamamen yerine oturacaktır.

Xiaomi Mi Band 5 Lite

Mi Wear uygulamasındaki Kongming keşfine bakılırsa, Xiaomi Mi Band 5 Pro ve Xiaomi Mi Band 5 Lite adında iki yeni Mi Band 5 modeli daha satışa sunacak. Fakat tabi ki son karar Xiaomi'nin. Belki de bu ürünler birer prototipten öteye gidemez. Belki de yakın bir zamanda birini kolumuzda taşımaya başlarız.

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