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'Mia', bagaja gizlenen 600 liralık uyuşturucuyu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği 'Mia', aracın bagajına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 10 bin 10 adet uyuşturucu hap buldu.

ANKARA'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği 'Mia', aracın bagajına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 10 bin 10 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Başkent'te uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin izine ulaşıldı.

BAGAJDA BULDU

Şüpheliler Tugay G. ve Erkan K.'nın, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu iki araçla Ankara'ya sokacağı bilgisi elde edildi. Takibe alınan şüphelilerin kullandığı 2 otomobil, Kahramankazan ilçesinde art arda durduruldu. Araçlarda narkotik dedektör köpeği 'Mia' eşliğinde arama yapıldı. Mia, 34 PJ 4478 plakalı otomobilin bagajındaki gizli bölmeye saklanmış 10 bin 10 adet ecstasy hapı buldu. Mia'nın uyuşturucu hapları bulma anı da polisler tarafından kamerayla görüntülendi. El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin 600 bin TL olduğu öğrenilirken, Tugay G. ve Erkan K, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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