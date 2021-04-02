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Mia Khalifa’dan kinayeli teşvik

02.04.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski porno yıldızı Mia Khalifa, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla insanları Covid-19 aşısı olmaya teşvik etti.

Mia Khalifa’dan kinayeli teşvik

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, insanları Covid-19'a karşı aşı olmaya teşvik eden paylaşımlar yaptı. Bir dönem oynadığı cinsel içerikli filmlerle üne kavuşan Mia Khalifa o günler için "Hayatımın en kötü zamanları" ifadesini kullanmıştı.

Dünyanın dört bir tarafında Covid-19'a karşı aşılama devam ederken, Khalifa da insanları aşı olmaya teşvik eden paylaşımlar yaptı. Ünlü isim bir paylaşımının altına şu notu yazdı: "Ateşli s.....ler aşılanıyor"

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Instagram’da 23 milyon takipçisi olan Mia Khalifa bir sonraki gönderisinde hangi aşıyı yaptıracağını belirten bir fotoğraf paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa pornhub
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