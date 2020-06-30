Mia Khalifa’nın porno videolarının kaldırılması için yarım milyon imza

Yalnızca birkaç ay porno sektöründe çalışan ve şu an 27 yaşında olan Mia Khalifa, Bang Bros adlı şirketin altı yıl önce çekilen videoları yeniymiş gibi öne çıkarmasından ve insanların kendisini hala sektörde sanmasına neden olmalarından şikayetçi.
Konuyla ilgili olarak yazdığı Tweet’te, Khalifa;
“Mücadelem Pornhub’la değil, BangBros’la. Pornhub, güçlü, bğaımsız ve girişimci kadınların kendi içeriğini yaratıp dağıttığı bir platform.
Bangbros’un 6 yıl önceki videolarımı yeniymiş gibi öne çıkararak bana zarar vermesini ve milyonlarca insanın hala bu alanda aktif olduğumu düşünmesini durdurmak istiyorum. Ölüm tehditleri duygusal olarak beni yaralıyor. Yıllardır alışverişe giderken bile kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.
My fight isn't with P*rnhub, it's with B*angBros. PH is home to some strong, independent, entrepreneurial women who own, produce and distribute their own content. I AM NOT HERE TO GET IN THE WAY OF ANYONE'S BAG.— Mia K. (@miakhalifa) June 26, 2020
Mia’nın bu sözlerinden sonra Khalifa’nın Kia Flowers adlı bir hayranı bu sorunu sona erdirmek için Khalifa’ya yardım etmeye karar verdi. Change.org üzerinden “Mia Khalifa İçin Adalet (Justice For Mia Khalifa) başlığı ile kampanya başlatan Kia Flowers, insanları Khalifa’ya destek olmaları için cesaretlendirdi.
Khalifa ise 25 Haziran günü kampanya sayfasıyla karşılaştığında kampanyaya yalnızca 500 imza verilmişti. Ancak kampanyayı sayfasında duyurduktan sonra imza sayısı 550 bini buldu ve bu sayı artmaya devam ediyor.
İmza kampanyası için ise, sayfada şu açıklama yer alıyor;
“Şu an 27 yaşında olan Mia Khalifa, 2014’te 3 ay gibi kısa bir süre porno endüstrisinde yer aldığında 21 yaşındaydı. Videoları sayesinde milyon dolarlar kazanan Pornhub ve BangBros’tan yalnızca 12 bin dolar kazandı.
Kötü bir şöhret kazandıran türbanlı videosu nedeniyle 2014’ten beri IŞİD’den ölüm tehditleri alıyor. Mia, yaşadığı travmalar ve zorbalıklar için terapi görüyor. Bizler Khalifa’ya alan adının geri verilmesini, videolarının kaldırılmasını ve Mia Khalifa’nın finansal yıkım yaşamamasını istiyoruz. Mia, porno endüstrisindeyken verdiği kararlardan dolayı pişman olduğunu defalarca belirtti."
Kampanya hedefi başlangıçta 300 bin imza olarak belirlenmişti; ancak yakalanan ivme sonucu 1 milyon imza olarak değiştirildi. Sosyal medya kullanıcıları #JusticeForMia hashtag’iyle kampanyaya destek veriyor.
Kia ise kampanyayı oluşturduktan sonra destekçilere küçük bir teşekkür notu ekleyerek “Bu patlamadan dolayı çok mutluyum. Umarım daha çok yayılır” dedi.
Mia Khalifa da kampanyayı imzalayan hayranlarına teşekkür ederek, imza veren herkesi doğum günü partisine davet edeceğini duyurdu.
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