Mia Khalifa’nın porno videolarının kaldırılması için yarım milyon imza

Yalnızca birkaç ay porno sektöründe çalışan ve şu an 27 yaşında olan Mia Khalifa, Bang Bros adlı şirketin altı yıl önce çekilen videoları yeniymiş gibi öne çıkarmasından ve insanların kendisini hala sektörde sanmasına neden olmalarından şikayetçi.

Konuyla ilgili olarak yazdığı Tweet’te, Khalifa;

“Mücadelem Pornhub’la değil, BangBros’la. Pornhub, güçlü, bğaımsız ve girişimci kadınların kendi içeriğini yaratıp dağıttığı bir platform.

Bangbros’un 6 yıl önceki videolarımı yeniymiş gibi öne çıkararak bana zarar vermesini ve milyonlarca insanın hala bu alanda aktif olduğumu düşünmesini durdurmak istiyorum. Ölüm tehditleri duygusal olarak beni yaralıyor. Yıllardır alışverişe giderken bile kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.

My fight isn't with P*rnhub, it's with B*angBros. PH is home to some strong, independent, entrepreneurial women who own, produce and distribute their own content. I AM NOT HERE TO GET IN THE WAY OF ANYONE'S BAG.