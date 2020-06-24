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  4. Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

TikTok’ta travma ve acılarla dolu anılarını anlatan Mia Khalifa, porno endüstrisindeki çalışma şartları hakkında konuştu.

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Neşeli bir müzik ve yanıp sönen ışıkların olduğu dairesinde üzerindeki sabahlıkla ve yüzünde boş bir ifadeyle kameraya bakarken görünün Mia Khalifa, çektiği videoyu “Sürekli ayrıştırıcı saldırılarda bulunan yüzlerce milyon insanın sizinle ilgili tek izlenimi 21 yaşındayken hayatınızın en toksik ve karakterden en uzak 3 ayına dayanıyor” notuyla paylaştı.

miakhalifa

Videoyu paylaştıktan sonra birçok insan tarafından eleştirilen 27 yaşındaki Mia, porno endüstrisi hakkında düşündüklerini yüksek sesle dile getirdi. Mia’yı destekleyen çok sayıda insana rağmen, bazıları onu sektörü karalamakla, seks işçilerine karşı olmakla suçladı.

Porno endüstrisinde çalışan Kendra Sunderland Twitter’da; “Kızlar, eğer rahatsızsanız porno sitelerinizi kapatın, içerikleri kaldırın, isminizi değiştirin. Endüstriyi karamalayı bırakın. Çünkü bazı lanet olası nedenlerden dolayı dünya sadece sizi duyuyor. İnsanların sizi böyle görmesinden rahatsızsanız, bunları ekrana getirmeyi bırakın. Porno endüstrisi iğrenç ve korkunçmuş gibi davranmayı bırakın. Bunu yapmayı siz seçtiniz” diyerek Mia Khalifa’yı eleştirdi.

Khalifa, Sunderland’ın bu tweetini “Kim daha saf, emin değilim. Beni sömürenlere hayatım üzerine imza attığım için ben mi, yoksa içeriklerimin tüm haklarına sahip olduğumu düşündüğün için sen mi? Onlar üzerinde en ufak söz hakkım yok ve yıllardır bununla mücadele etmek için savaşıyorum” sözleriyle yanıtladı.

Twitter’da “Porno ve seks işçilerinden faydalanıp sonra çöpe atanlardansa, onların normal insanlar gibi muamele gördüğü bir dünyada yaşamayı tercih ederim” yorumuna ise Mia “Ben seks işçiliğine karşı değilim. Seks işçilerinin mağdur edilmesine, özellikle gençlerin yıllarca hayatını geri almak zorunda kalmasına karşıyım” şeklinde cevap verdi.

Mia, kendisiyle yapılan röportajın pek de iyi gitmediğini söyleyen bir radyo programına da Twitter aracığılı ile cevap vererek “Utancımın etrafında çözülmemiş çok fazla travmam var. Şovunuza geldiğimde, sporda ciddiye alınmak için üzerinde çalıştığım her şeyin tehdit altında olduğunu hissettim. İç sesim bana ‘sakın yumuşama, her şeyi yap ama yumuşama ve git’ dedi. Üzgünüm” dedi.

Twitter’da Mia’ya birçok destek mesajı geldi.

"3 ay porno yaparak porno endüstrisinde büyük bir isim olduğunuzu hayal edin. Şimdi de Pornhub’ın Mia’dan kazandığı parayı ve ona sadece 12 bin verdiğini düşün. 12 bin. 3 ay ve yaşam boyu pişmanlık. Mia Khalifa daha iyisini hak ediyor."

Bir diğer destek mesajında ise "Nihayet insanların Mia Khalifa’ya hak ettiği sevgi ve saygıyı verdiğini görmekten dolayı mutluyum. O neşeli, güçlü ve 5 yıldır ona yöneltilen nefretin üstesinden gelebilecek güçlü bir kadın" sözleri yer aldı.

Mia, yakın bir zamanda verdiği röportajda “İnsanların eskiden olduğumdan daha fazlası olduğumu bilmesini istiyorum. Porno yaparak maalesef kendimi ayağımdan vurdum. İnsanların gözünde asla bir kariyer sahibi olamayacağım” demişti.

Mia, Pornhub’ın en çok izlenen ismiydi. 2015’te porno endüstrisindeki kariyerini bıraktı ve o günden beri spor yorumcusu olarak çalışmaya başladı.


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