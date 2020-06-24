Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Neşeli bir müzik ve yanıp sönen ışıkların olduğu dairesinde üzerindeki sabahlıkla ve yüzünde boş bir ifadeyle kameraya bakarken görünün Mia Khalifa, çektiği videoyu “Sürekli ayrıştırıcı saldırılarda bulunan yüzlerce milyon insanın sizinle ilgili tek izlenimi 21 yaşındayken hayatınızın en toksik ve karakterden en uzak 3 ayına dayanıyor” notuyla paylaştı. Videoyu paylaştıktan sonra birçok insan tarafından eleştirilen 27 yaşındaki Mia, porno endüstrisi hakkında düşündüklerini yüksek sesle dile getirdi. Mia’yı destekleyen çok sayıda insana rağmen, bazıları onu sektörü karalamakla, seks işçilerine karşı olmakla suçladı. Porno endüstrisinde çalışan Kendra Sunderland Twitter’da; “Kızlar, eğer rahatsızsanız porno sitelerinizi kapatın, içerikleri kaldırın, isminizi değiştirin. Endüstriyi karamalayı bırakın. Çünkü bazı lanet olası nedenlerden dolayı dünya sadece sizi duyuyor. İnsanların sizi böyle görmesinden rahatsızsanız, bunları ekrana getirmeyi bırakın. Porno endüstrisi iğrenç ve korkunçmuş gibi davranmayı bırakın. Bunu yapmayı siz seçtiniz” diyerek Mia Khalifa’yı eleştirdi.

Khalifa, Sunderland’ın bu tweetini “Kim daha saf, emin değilim. Beni sömürenlere hayatım üzerine imza attığım için ben mi, yoksa içeriklerimin tüm haklarına sahip olduğumu düşündüğün için sen mi? Onlar üzerinde en ufak söz hakkım yok ve yıllardır bununla mücadele etmek için savaşıyorum” sözleriyle yanıtladı. I’m not sure who’s more naive: Me for signing my life away to exploiters, or you for thinking I own any of the rights to the content? I have zero control over it and have been fighting for years to figure out a way to get it taken down. https://t.co/KL2LIh9r97 — Mia K. ???????? (@miakhalifa) June 24, 2020 Twitter’da “Porno ve seks işçilerinden faydalanıp sonra çöpe atanlardansa, onların normal insanlar gibi muamele gördüğü bir dünyada yaşamayı tercih ederim” yorumuna ise Mia “Ben seks işçiliğine karşı değilim. Seks işçilerinin mağdur edilmesine, özellikle gençlerin yıllarca hayatını geri almak zorunda kalmasına karşıyım” şeklinde cevap verdi. Mia, kendisiyle yapılan röportajın pek de iyi gitmediğini söyleyen bir radyo programına da Twitter aracığılı ile cevap vererek “Utancımın etrafında çözülmemiş çok fazla travmam var. Şovunuza geldiğimde, sporda ciddiye alınmak için üzerinde çalıştığım her şeyin tehdit altında olduğunu hissettim. İç sesim bana ‘sakın yumuşama, her şeyi yap ama yumuşama ve git’ dedi. Üzgünüm” dedi.