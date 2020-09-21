Mia Khalifa yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans’a katıldı

Spor yorumcusu olarak kariyerine devam eden eski porno yıldızı Mia Khalifa, dün Instagram’da yaptığı duyuruyla yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans’a katıldığı haberini takipçilerine verdi.

Dizüstü bilgisayarında OnlyFans sayfasının açık olduğu fotoğrafını paylaşan Mia, “Tam zamanlı bir hesap yönetici olarak çalışıyorum” şeklinde esprili bir açıklama yazdı.

Mia’nın profil açıklamasına göre “Hesap, iş için uygun içerik üretecek” sözleri yer alıyor. Mia ayrıca ayda kendisi için 12 dolar (91 TL) abonelik ücreti ödeyecek hayranlarına destekleri için teşekkür ederek, “Beni bu yeni ve heyecan verici platformda desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Nihayet kim olduğumu bilerek ve kendi kararlarımı vererek büyüyorum. Bu, geleneksel sosyal medya sınırları dışında kendim gibi olmam için bir yol. Çıplak içerik paylaşmayacağım. Burayı, hizmet şartları olmayan bir Instagram sayfası gibi davranacağım” dedi.

Mia açıklamasına “Gücümü tekrar kazanmak istiyorum ve canımın istediğini ya da beni iyi hissettiren şeyleri paylaşacağım. Bu yolda yanımda olan herkese minnettarım. Bu, benim için çok yeni bir şey. Hayranlarımla yüz yüze olacağım bir platformda hiç bulunmamıştım. Bu nedenle tüm önerilerinize açığım, sizi seviyorum” sözleriyle devam etti.