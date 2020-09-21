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Mia Khalifa yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans’a katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Son dönemde oldukça popüler olan OnlyFans’a ünlü isimler girmeye devam ediyor. Mia Khalifa, OnlyFans’a en son katılan ünlü oldu.

Mia Khalifa yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans’a katıldı

Spor yorumcusu olarak kariyerine devam eden eski porno yıldızı Mia Khalifa, dün Instagram’da yaptığı duyuruyla yetişkinlere yönelik erotik içerik üreten OnlyFans’a katıldığı haberini takipçilerine verdi.

Dizüstü bilgisayarında OnlyFans sayfasının açık olduğu fotoğrafını paylaşan Mia, “Tam zamanlı bir hesap yönetici olarak çalışıyorum” şeklinde esprili bir açıklama yazdı.

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Mia’nın profil açıklamasına göre “Hesap, iş için uygun içerik üretecek” sözleri yer alıyor. Mia ayrıca ayda kendisi için 12 dolar (91 TL) abonelik ücreti ödeyecek hayranlarına destekleri için teşekkür ederek, “Beni bu yeni ve heyecan verici platformda desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Nihayet kim olduğumu bilerek ve kendi kararlarımı vererek büyüyorum. Bu, geleneksel sosyal medya sınırları dışında kendim gibi olmam için bir yol. Çıplak içerik paylaşmayacağım. Burayı, hizmet şartları olmayan bir Instagram sayfası gibi davranacağım” dedi.

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Mia açıklamasına “Gücümü tekrar kazanmak istiyorum ve canımın istediğini ya da beni iyi hissettiren şeyleri paylaşacağım. Bu yolda yanımda olan herkese minnettarım. Bu, benim için çok yeni bir şey. Hayranlarımla yüz yüze olacağım bir platformda hiç bulunmamıştım. Bu nedenle tüm önerilerinize açığım, sizi seviyorum” sözleriyle devam etti.

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'PORNO ÇEKMEYİN'

Mia bu yılın başlarında 21 yaşındayken çektiği porno videoları göstererek, sektöre girecek olan kadınların iki kez düşünmesi gerektiğini ve videoların hayat boyu onu rahatsız edebileceğini söylemişti.

Mia, Instagram sayfasına “Çektiğim 11 video, ölene kadar peşimi bırakmayacak ve ben başka kızların da bunu yaşamasını istemiyorum. Uzun lafın kısası, porno çekmeyin. Ama eğer yapacaksanız, bunu bir şirketle yapmayın. Bunu kendi başınıza yapın. Eğer porno tüketicisiyseniz, lütfen sürekli kadınları sömürerek kar elde eden dev şirketlerin filmlerini izlemeyin ve izlediğiniz videoların etik olduğundan emin olun. Tıpkı market alışverişinde olduğu gibi, yerel ve içerik üreticisinin kendisinden alışveriş yapın” demişti.


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