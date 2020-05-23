SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Mialn ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

Mialn ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

İTALYA HABERLERİ  | 23.05.2020 20:11 | Son Güncelleme

İtalya'nın ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri AC Milan ile Inter'in evi konumunda bulunan San Siro, yıkılıyor.

Mialn ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

İtalya'nın Milano şehrinde bulunan ve AC Milan ile Inter'e 94 yıldır ev sahipliği yapan San Siro Stadı'nın yıkılması için İtalya Kültür Bakanlığı'ndan onay çıktı.

İki kulübün 60 bin kişilik yeni stat projesi kapsamında terk etmeyi düşündükleri stadyumun kültürel miras statüsünde yer almadığına karar verildi.

AC Milan ve Inter'in yeni stadyumları San Siro'nun yan arazisine inşa edilecek.

KIŞ OLİMPİYATLARI'NA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dört Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapan San Siro'da 2026 yılında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış töreninin yapılması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsüRonaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken anket: Yüzde 55 'hayır' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 55 'hayır' dedi

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!

F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı!

G.Saray'a kötü haber!

G.Saray'a kötü haber!

Fenerbahçe'yi açıkladı!

Fenerbahçe'yi açıkladı!

Eşi ülkeye tabanca sokarken yakalandı!

Eşi ülkeye tabanca sokarken yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İtalya Ligi için tarih verildi!

İtalya Ligi için tarih verildi!

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mialn ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

Avrupa'nın devlerini ağırlayan 94 yıllık mabed yıkılıyor!

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Juventus'ta test sonuçları açıklandı

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray beğenisi

Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi

Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başladı!

Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü

Mertens transferinde mutlu son!

Transferde mutlu son!

Mihajlovic: Ya Bologna ya İsveç!

Ibrahimovic'in yeni adresini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.