Miami bitcoin konferansı ne zaman, saat kaçta? Miami bitcoin konferansında neler konuşulacak? Miami bitcoin konferansı canlı nasıl izlenir?

Miami'de gerçekleştirilen bitcoin konferansı şuana kadar yapılan en büyük bitcoin etkinliği olacak. Bitcoin etkinliği 6 Nisan ila 9 Nisan 2022 tarihleri arasında Florida eyaletinin Miami sahilinde yapılacak olan konferans 4 gün sürecek ve bu etkinlikge pek çok ünlü konuk katılım sağlayacak. İşte tarihi bitcoin konferansına dair detaylar!

BİTCOİN KONFERANSI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bitcoin Miami konferansı 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Türkiye saati ile 15.30'da başladı.

BİTCOİN KONFERANSI CANLI NASIL İZLENİR?

Yatırımcıların heyecanla beklediği bitcoin konferansı Youtube üzerinden Türkçe ve İngilizce yayınlanacak.

Etkinliğin 1. gününde Bitcoin üzerine iş kurmak isteyenler veya kariyer sahibi olmak isteyenler için etkinlikler olacak. 2. ve 3. gününde ise genel konferanslar olacak. Ancak bu konferansları yapacak olanlar liderler, CEO’lar ve politikacılar olacak.

BİTCOİN KONFERANSINA KİMLER KATILACAK?

Bu etkinlikğe El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Wyoming’li ABD Senatörü Cynthia Lummis, Jordan Peterson gibi düşünce liderleri, Michael Saylor, Elizabeth Stark, Jack Mallers, Adam Back gibi yüzlerce CEO katılım sağlayacak.

