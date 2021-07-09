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Miami'de çöken 13 katlı binada çalışmalar sürüyor! Ölü sayısı 64'e yükseldi

09.07.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 64'e yükseldi.

Miami'de çöken 13 katlı binada çalışmalar sürüyor! Ölü sayısı 64'e yükseldi

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 64'e çıktığını, 76 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldiMiami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a yükseldi

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

(AA)

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