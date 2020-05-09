MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miami'de karantinada olan Şevval Şahin: Şu an İstanbul'da olmak istemezdim!

Miami'de karantinada olan Şevval Şahin: Şu an İstanbul'da olmak istemezdim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına bağlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Miami'de sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile geçiren Şahin, "Şu anda Londra ya da İstanbul'da olmak istemezdim" sözleriyle dikkat çekti.

İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani’den geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin karantina günlerini, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın ABD-Miami'deki evinde geçiriyor.

ekran-alintisi-0905202015890180591c57e456

'NORMAL HAYATA NASIL DÖNECEĞİM BİLMİYORUM'

Buradan 2.Sayfa adlı programa canlı olarak bağlanan Şahin karantina günlerinden bahsetti ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin şöyle konuştu: “Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum. Şu anda Londra’da ya da İstanbul’da olmak istemezdim.”

yigitmarcus-sevval-instagram-090520201589018053810391a0

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlar hakkında da konuşan Şevval Şahin, "Fotoğraflarıma gelen negatif yorumlar canımı sıkabiliyor ancak bu konuda yapabileceğim bir şey yok! Onların kendi tercihi…" demekle yetindi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olurBilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olur
'Yaptığım hataların bedelini ödüyorum''Yaptığım hataların bedelini ödüyorum'
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

Korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan’dan çok konuşulacak açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum

'Yaptığım hataların bedelini ödüyorum'

Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Kim Kardashian'dan Kris Jenner'a duygusal Anneler Günü mesajı

Kim Kardashian'dan duygusal Anneler Günü mesajı

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı

Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız

Bebeğin ismi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.