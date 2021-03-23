Miami'de Bahar Tatili Kaosuna Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

ABD’de bahar tatiline girilmesiyle Florida eyaletinin ünlü sahil bölgesi Miami Beach’e turist akını başladı. Gençlerin çoğunlukta olduğu tatilcilerden yasaları çiğneyen ve pandemi önlemleri kurallarını yerine getirmeyen binden fazla kişi gözaltına alındı; sokağa çıkma yasağı devreye sokuldu.

Yerel emniyet yetkilileri gözaltılar sırasında yaklaşık 100 silaha da el koyulduğunu belirtiyor.

Sık sık festivallere, konserlere ve özel partilere ev sahipliği yapan Miami Beach’te taşkınlık yaratan gruplara karşı önlemler uzun yıllardır uygulamada. Ancak pandemi sürecinde sahilde alkol tüketiminin yasaklanmasına ve etkinliklerin iptal edilmesine rağmen bölge bu yıl bahar tatilinde de olaylara sahne oldu.

Miami Beach’te sosyal mesafe kuralları çok büyük oranda ihlal edildi. Bölgede kalabalık gruplar halinde parti düzenleyen gençler arasında hafta sonunda mekanlara saldıranlar, kavga çıkaranlar ve çeşitli diğer şiddet olaylarına karışanlar olduğu açıklandı.

Miami Beach emniyet birimi, şiddet kullanan ve kuralları ihlal eden grupları dağıtmak için özel SWAT ekiplerini devreye soktu. SWAT birlikleri kalabalığı biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.