HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Miami'de Bahar Tatili Kaosuna Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

Miami'de Bahar Tatili Kaosuna Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

23.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turistlerin akın ettiği Miami Beach'de sokağa çıkma yasağı devreye sokulurken emniyet birimleri binden fazla kişiyi gözaltına aldı, yüzden fazla silaha el koydu

Miami'de Bahar Tatili Kaosuna Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

ABD’de bahar tatiline girilmesiyle Florida eyaletinin ünlü sahil bölgesi Miami Beach’e turist akını başladı. Gençlerin çoğunlukta olduğu tatilcilerden yasaları çiğneyen ve pandemi önlemleri kurallarını yerine getirmeyen binden fazla kişi gözaltına alındı; sokağa çıkma yasağı devreye sokuldu.

Yerel emniyet yetkilileri gözaltılar sırasında yaklaşık 100 silaha da el koyulduğunu belirtiyor.

Sık sık festivallere, konserlere ve özel partilere ev sahipliği yapan Miami Beach’te taşkınlık yaratan gruplara karşı önlemler uzun yıllardır uygulamada. Ancak pandemi sürecinde sahilde alkol tüketiminin yasaklanmasına ve etkinliklerin iptal edilmesine rağmen bölge bu yıl bahar tatilinde de olaylara sahne oldu.

Miami Beach’te sosyal mesafe kuralları çok büyük oranda ihlal edildi. Bölgede kalabalık gruplar halinde parti düzenleyen gençler arasında hafta sonunda mekanlara saldıranlar, kavga çıkaranlar ve çeşitli diğer şiddet olaylarına karışanlar olduğu açıklandı.

Miami Beach emniyet birimi, şiddet kullanan ve kuralları ihlal eden grupları dağıtmak için özel SWAT ekiplerini devreye soktu. SWAT birlikleri kalabalığı biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

Yerel yetkililerin akşam 8 ile sabah 6 saatleri arasında uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının ise Nisan ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Miami Beach Komiseri Ricky Arriola, “Elbette insanların buraya gelip eğlenmesini istiyoruz. Burası gece hayatı olan bir kent. Tüm ırk, cinsiyet, cinsel eğilimden kişilerin gelmesini istiyoruz. Ama buraya gelip caddelerde araçlarla hız yapıp, havaya ateş açan kişilere karşı tolerans gösteremeyiz” dedi.

Alkol satışı, yüksek sesle müzik dinleme ve motosiklet kiralamayla ilgili akşam saatlerinde daha önce de kısıtlamaların getirildiği bölgede yeni devreye sokulan sokağa çıkma yasağı bazı turistlerin tepkisine neden olurken, kimileri bu tür önlemlerin daha da erken alınması gerektiği görüşündeydi.

İki milyondan fazla Corona virüsü vakasının tespit edildiği ve virüs kaynaklı can kaybının 33 bine yaklaştığı Florida eyaleti genelinde önlemlerin diğer eyaletlere kıyasla daha gevşek olduğu dikkat çekiliyor.

Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis maske takma kuralını önemsemeyip, işyerlerinin de açık kalmasını sağlarken, bu yıl 5 milyon dolarlık bir turizm reklam kampanyası yürütüldüğü belirtiliyor. Bu, turizm reklamı için 20 yıldır harcanan en fazla miktar olarak kayıtlara geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Kritik toplantı sonrası NATO'dan Türkiye açıklamasıKritik toplantı sonrası NATO'dan Türkiye açıklaması
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Son dakika! Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atıldı

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atıldı

Kritik toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Kritik toplantı sonrası NATO'dan Türkiye açıklaması

DSÖ İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

DSÖ'den İdlib için aşılama açıklaması

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından ortak yazılı açıklama

NATO'dan flaş Rusya açıklaması

ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.