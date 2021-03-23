Miami'de Bahar Tatili Kaosuna Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

ABD’de bahar tatiline girilmesiyle Florida eyaletinin ünlü sahil bölgesi Miami Beach’e turist akını başladı. Gençlerin çoğunlukta olduğu tatilcilerden yasaları çiğneyen ve pandemi önlemleri kurallarını yerine getirmeyen binden fazla kişi gözaltına alındı; sokağa çıkma yasağı devreye sokuldu.
Yerel emniyet yetkilileri gözaltılar sırasında yaklaşık 100 silaha da el koyulduğunu belirtiyor.
Sık sık festivallere, konserlere ve özel partilere ev sahipliği yapan Miami Beach’te taşkınlık yaratan gruplara karşı önlemler uzun yıllardır uygulamada. Ancak pandemi sürecinde sahilde alkol tüketiminin yasaklanmasına ve etkinliklerin iptal edilmesine rağmen bölge bu yıl bahar tatilinde de olaylara sahne oldu.
Miami Beach’te sosyal mesafe kuralları çok büyük oranda ihlal edildi. Bölgede kalabalık gruplar halinde parti düzenleyen gençler arasında hafta sonunda mekanlara saldıranlar, kavga çıkaranlar ve çeşitli diğer şiddet olaylarına karışanlar olduğu açıklandı.
Miami Beach emniyet birimi, şiddet kullanan ve kuralları ihlal eden grupları dağıtmak için özel SWAT ekiplerini devreye soktu. SWAT birlikleri kalabalığı biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.
Yerel yetkililerin akşam 8 ile sabah 6 saatleri arasında uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının ise Nisan ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Miami Beach Komiseri Ricky Arriola, “Elbette insanların buraya gelip eğlenmesini istiyoruz. Burası gece hayatı olan bir kent. Tüm ırk, cinsiyet, cinsel eğilimden kişilerin gelmesini istiyoruz. Ama buraya gelip caddelerde araçlarla hız yapıp, havaya ateş açan kişilere karşı tolerans gösteremeyiz” dedi.
Alkol satışı, yüksek sesle müzik dinleme ve motosiklet kiralamayla ilgili akşam saatlerinde daha önce de kısıtlamaların getirildiği bölgede yeni devreye sokulan sokağa çıkma yasağı bazı turistlerin tepkisine neden olurken, kimileri bu tür önlemlerin daha da erken alınması gerektiği görüşündeydi.
İki milyondan fazla Corona virüsü vakasının tespit edildiği ve virüs kaynaklı can kaybının 33 bine yaklaştığı Florida eyaleti genelinde önlemlerin diğer eyaletlere kıyasla daha gevşek olduğu dikkat çekiliyor.
Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis maske takma kuralını önemsemeyip, işyerlerinin de açık kalmasını sağlarken, bu yıl 5 milyon dolarlık bir turizm reklam kampanyası yürütüldüğü belirtiliyor. Bu, turizm reklamı için 20 yıldır harcanan en fazla miktar olarak kayıtlara geçti.