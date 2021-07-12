Miami'de Çöken Bina Enkazında Ulaşılan Cansız Beden Sayısı 90 Oldu

ABD’nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde, çöken binanın enkazından halen daha cansız bedenler çıkarılmaya devam ediyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 4 kişinin cansız bedeniyle birlikte bugüne kadar ulaşılan cesed sayısı 90’a ulaştı.

Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar enkazdan cansız bedeni çıkarılan 90 kişiden 71’inin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi. Kimlik tespiti yapılanlar arasında 3 de çocuğun bulunduğu açıklandı.

Bina enkazındaki arama çalışmalarının iki ila üç hafta kadar daha süreceği belirtiliyor.

Kendiliğinden 24 Haziran günü çöken binada kurtarma çalışmalarıysa geçen hafta Çarşamba akşamı sona erdirilmişti.

Daha önce sorunları olduğuna dair raporları bulunan binanın çökmesi ve onlarca kişinin ölümüne neden olması bölgedeki diğer binalarda da alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Bölge mahkemesi, Miami’de bir binanın daha boşatılması kararı verdi.

Öte yandan çöken binaya dair soruşturma da devam ediyor. Binada yakınlarını kaybedenlerden 6 aile de hali hazırda konuya ilişkin olarak dava açmış durumda.

