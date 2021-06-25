Miami'de Çöken Binada 99 Kişiye Ulaşılamıyor

Amerika’nın Florida eyaletinin en büyük şehirlerinden Miami de 12 katlı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu enkaz altında kalan 99 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

İtfaiye yetkilisi binanın çöken kuzeydoğu bölümünde yaklaşık 55 daire bulunduğunu açıkladı. Enkazdan 35 kişi sağ kurtarıldı. Yaralılardan 10’u olay yerinde tedavi edildi. Hastaneye kaldırılanlardan bir kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bina sakinlerine ulaşıldıkça can kaybının artmasından endişe ediliyor. Binanın çöken bölümündeki dairelerinin tamamının dolu olduğu bildiriliyor.

1981 yılında inşa edilen binanın bir bölümünün yıkılma nedeni henüz belirlenemedi.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sonar cihazları kullanılarak sürüyor. İtfaiye ve ilkyardım ekipleri enkaz altındaki yaklaşık 100 kişiyi sağ olarak çıkarmak için çabalıyor. Kurtarma ekipleri tarafından paylaşılan videoda, bir bölümü sular altında kalan enkazdan delikler açılarak, apartman sakinlerine ulaşılmaya çalışıldığı görülüyor.

Amerika Başkanı Joe Biden, ABD Afet Dairesi FEMA’nın kurtarma çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu ve federal kaynakların kullanıma hazır olduğunu kaydetti.

Enkaz altında olduğu sanılan bina sakinleri arasında çoğu Güney Amerika ülkelerinden 22 farklı uyrukta kişinin olduğu bildiriliyor. Ayrıca İsrail medyasında 20 İsrail vatandaşının da yıkılan binada kayıp olduğu yazdı.

