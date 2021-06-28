Miami'de Çöken Binada Can Kaybı 10'a Yükseldi

Florida eyaletinin Miami kentinde 24 Haziran’da kısmen çöken apartmanın enkazı altından bir ceset daha çıkarıldı. Ölü sayısı 10'a yükselirken, arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları için vinç, özel eğitimli köpek ve kızılötesi tarama cihazları kullanan ekipler, beton yığını altındaki hava boşluklarında hala sağ kalmış kişilerin bulunabileceğini söylüyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arama çalışmalarımız kapsamında tüm imkanları kullanmak için durmadan çalışacağız" dedi.

151 kişi halen kayıp. Can kaybının artmasına kaçınılmaz olarak bakılıyor.

Miami yakınlarındaki Surfside'da bulunan Champlain Towers South apartman binasındaki kısmi çöküntünün nedeni ile ilgili soruşturma da sürüyor.

2018 yılında bir inşaat mühendisinin hazırladığı rapora göre binanın yeraltındaki otoparkında ciddi beton bozulması, yüzme havuzunun altındaki beton döşemedeyse büyük hasar meydana geldiği tespit edilmişti. Raporu yazan Frank Morabito, bozulan betonun onarılmaması durumunda yakın gelecekte bozulmanın "katsayısal olarak genişleyeceği" uyarısında bulunmuştu.

Ancak o dönemde Surfside bölgesinin yapılardan sorumlu en kıdemli yetkilisi olan Ross Prieto, raporu inceledikten sonra apartman sakinleriyle biraraya gelmiş ve yapılan görüşmenin yeni açıklanan kayıtlarına göre binanın "çok iyi durumda" olduğunu söyleyerek güvence vermişti.

Reuters haber ajansı, şu anda Surfside bölgesinde görev yapmayan Prieto'ya ulaşamadı. Prieto, Miami Herald gazetesine raporu aldığını hatırlamadığını söyledi.

İnşaat mühendisinin raporu, apartman binasının yeniden ruhsatlandırılması sürecinde hazırlanmıştı. 40 yaşını dolduran binaların yeniden ruhsatlandırılması gerekiyor. Kısmen çöken bina 1981 yılında inşa edilmişti. Morabito Danışmanlık adlı firma tarafından 2018'de yapılan tahmine göre binanın elektrik sisteminin, sıhhi tesisatının ve ön cephesindeki onarımların toplam maliyeti 9 milyon 100 bin dolara olarak hesaplanmıştı.

İnşaat hataları konusunda uzman olan avukat ve eski müteahhit Gregg Schlesinger, 2018 yılında kayda geçen eksikliklerin binanın çökmesine neden olan ana etkenler olduğunun açıkça görüldüğü görüşünde.

Apartman yönetimi, 2020 yılında binanın 40'ıncı yaş onarım planının hazırlanması için Morabito Danışmanlık firmasına yeniden başvurmuştu.

Firmadan Cumartesi günü yapılan açıklamada kısmi çöküşün meydana geldiği sırada binanın çatı onarımının yapıldığı, ancak beton onarımının henüz başlamadığı bildirildi.

Miami-Dade ilçesi İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah, arama ekiplerinin enkaz altında kalan bazı kişilerin sağ kalmasını sağlayacak büyüklükte hava boşlukları bulduklarını söyledi.

Jadallah, "Bu aşağıda birini gördüğümüz anlamına gelmiyor ama henüz enkazın en altına inmedik" dedi.

Ekiplerin enkaz altından gelen bazı sesler duyduğunu söyleyen Jadallah, bunun yer değiştiren metal parçaların sesi de olabileceğini hatırlattı. Jadallah, arama çalışmalarının durdurulmasını gerektirecek belirli bir süre kısıtlaması içinde olmadıklarını belirtti.

Arama ekibinde İsrail ve Meksika'nın gönderdiği uzmanlar da yer alıyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Levine Cara, halen kayıp olan bazı kişilerin kimlik tespiti için aile fertlerinin yetkililere DNA örneği verdiğini, kayıpların yakınlarının enkaz alanını ziyaret etmeleri için özel düzenleme yaptıklarını söyledi.

Polis şimdiye kadar sekiz kişinin kimliğini tespit etti. Bunlar arasında 60 yıldır evli bir çift ve enkazdan sağ kurtulan bir gencin annesi bulunuyor.

Kayıp sayısının çok yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda Miami'deki facianın ABD tarihine en çok ölüme neden olan kasıtsız yapı çökmesi olarak geçmesi olasılığı yüksek.

1922 yılı Ocak ayında başkent Washington'daki Knickerbocker Sineması'nın çatısı film gösterimi sırasında çökmüş, 98 kişi yaşamını yitirmişti.

1981 yılının Temmuz ayındaysa Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Hyatt Regency Oteli'nde bir dans partisi sırasında binanın içinden geçen iki köprünün otelin lobisi üzerine çökmesi sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti.

