Miami’de Çöken Binada Can Kaybı Artıyor

Florida eyaletinin Miami Dade ilçesinde geçen hafta yıkılan 12 katlı apartmandan dört ceset daha çıkarılmasıyla ölü sayısı 16’ya yükseldi, 140’tan fazla kişiyeyse hala ulaşılamıyor. Arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman aksıyor.

Ekipler dört cesede ek olarak başka insan kalıntıları da buldu. Miami Dade İtfaiye Müdür Yardımcısı Raide Jadallah, kurtarma ekiplerinin daha önce erişemedikleri yığının tepesindeki alanlara bir vincin ulaşması için rampa inşa edebildiklerini söyledi.

Yetkililer rampanın arama faaliyetlerine faydası olacak daha ağır ekipmanın enkaza taşınmasını sağlayacağı için önemli olduğunu vurguladı.

Federal hükümetten ek kurtarma ekibi talep edildi

Tropik fırtınalara açık bölgede gelecek günlerde yaşanabilecek hava koşullarının arama kurtarma çalışmasının daha uzun süre devam etmesine neden olabileceği sanılıyor. Bu nedenle yetkililer federal hükümetten bölgeye ek yardım ekipleri gönderilmesini talep etti. Şimdiden olumsuz hava koşulları arama faaliyetlerinde aksaklıklara yol açıyor.

Yetkililer operasyonun hala arama-kurtarma operasyonu şeklinde ilerlediğini bildirdi, ancak binanın yıkılmasının ardından uzun süredir enkaz altından kurtarılan olmadı.

Bölgeyi tropik fırtınalar vurabilir

Ulusal Kasırga Merkezi, Atlas Okyanusu’ndaki iki düzensiz fırtına sisteminin gelecek günlerde tropik fırtınaya dönüşebileceğini gösteriyor. Ancak bunların ABD için tehdit oluşturup oluşturmadığını şimdiden kestirmek mümkün değil.

Miami Dade ilçesi Acil Durum yetkilisi Charles Cyrille 50 federal, eyalet ve yerel düzeydeki kurumdan 900 kişinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Miami Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, benzer bir trajedinin tekrarlanmaması için ekibiyle birlikte mühendis, inşaat mühendisi ve jeoloji uzmanlarıyla bina güvenliği konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Eyalet başsavcısı Katherine Fernandez Rundle ise binanın çökmesiyle sonuçlanan süreçte etkili olan kararların ve unsurların incelenmesi için bir ‘‘büyük jüri soruşturması’’ başlatacağını bildirdi.

Eski donanma üyesi Florida Valisi Ron DeSantis, arama-kurtarma çalışmalarında savaş alanında geride kimseyi bırakmama politikası uyguladığını açıkladı.

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın da Perşembe günü Surfside kentindeki olay yerine gidecekleri açıklandı.

Binanın katlarının iskambil kağıdı gibi üst üste yıkılması enkazın katmanlar halinde birikmesine neden olmuş durumda. Bu da hayatta kalmış olabilecek kişilere ulaşma çabalarını zorlaştırıyor.

İsrailli bir kurtarma ekibinin üyeleri Salı günü ellerinin ve dizlerinin üzerinde uzun süre enkazın bir bölümünü baltalar ve testerelerle açmaya çalıştı. Ancak yıldırım ve fırtına uyarısı yüzünden ekipler enkazı geçici süreyle terk etmek zorunda kaldı.

