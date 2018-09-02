Miami’de nikah İstanbul’da düğün

5 yıldır birlikte olduğu işadamıyla ilişkisi Toplusoy Ailesi'nden veto yiyen oyuncu, zor günler geçirmişti. .

5 yıldır birlikte olduğu işadamıyla ilişkisi Toplusoy Ailesi'nden veto yiyen oyuncu, zor günler geçirmişti.

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Çift, 14 Ekim'de Miami Palm Beach'teki evlerinin bahçesinde sade bir nikah yapacak. İkilinin düğünü ise 2019 yazında İstanbul'da.