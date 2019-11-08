Michael Bloomberg Başkanlık Yarışına Hazırlanıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak görev yapan Bloomberg, ülkenin temiz ve yenilenebilir enerjisi için kaynak yaratmaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtmişti.

Bloomberg, ABD’nin Paris Antlaşması’ndan çekilmesine rağmen, iklim değişikliğiyle mücadelede yer alması gerektiğini savunup, kurduğu alternatif platformla çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, iş dünyasıve bazı eyaletleri yanına toplamayı başarmıştı.

New York Belediye Başkanı olarak üç dönem görev yapan Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ı iklim değişikliğiyle ilgili politikaları yüzünden şiddetli bir şekilde eleştirmişti.

Michael Bloomberg’in sözcüsü Howard Wolfson, bir süredir Amerikan medyasında yer alan, Bloomberg’in 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı değerlendirdiğiyle ilgili haberler sonrasında yaptığı açıklamada, Demokrat başkan adayları arasında Trump’a karşı güçlü bir aday çıkmaması nedeniyle başkanlık için adaylığını koymayı yeniden değerlendirdiğini kaydetti.

Trump: "Başkanlık seçimlerinde en çok Bloomberg ile yarışmak isterim”

ABD Başkanı Donald Trump, Michael Bloomberg’in başkan adaylığına soyunmasının Demokratların adaylarından eski başkan yardımcısı Joe Biden’ı yaralayacağını ifade etti. Başkan Trump, ‘Küçük Michael’ olarak adlandırdığı Bloomberg’in demokrat başkan adayları arasında başarılı olacağını belirterek, “Onu çok iyi tanıyorum. Kişisel sorunları var. Başkanlık için en fazla onunla yarışmak isterim. Küçük Michael kaybedecek" dedi.

Bloomberg başkanlık yarışıyla ilgili aldığı kararını, sahibi olduğu Bloomberg’in internet sitesine yazdığı makaleyle duyurdu. Bloomberg, kaleme aldığı yazısında Başkan Donald Trump’ın karşısında başkan adayı olarak çıkmak yerine, ona karşı mücadelesini karbon gazı salımının azaltılması gibi inandığı değerlere finansman sağlayarak sürdüreceğini kaydetti.

“Karşısına aday olarak çıksaydım Trump’ı yenerdim”

Bloomberg, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada karşısına başkan adayı olarak çıkmış olması halinde Trump’ı yenebileceğini öne sürmüştü.