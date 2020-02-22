Michael Bloomberg’den Beklenmeyen Hamle

Demokratlar’ın başkan aday adayı Michael Bloomberg, kendisi ve şirketiyle ilgili cinsiyetçilik suçlamalarında anlaşma yoluna giden kadınlardan üçünün gizlilik anlaşmalarından çekilmelerine izin verileceğini açıkladı. Bloomberg, şirketinin kayıtlarını incelediğini ve yaptığı yorumlar nedeniyle kendisinden şikayetçi olan ve gizlilik anlaşması imzalayan üç kadın bulduğunu söyledi. Bloomberg, ‘’Eğer herhangi biri bu iddialarıyla ilgili konuşmak istiyorsa şirketle irtibata geçebilirler, gizlilik anlaşmalarından çekilmelerine izin verilecek’’ dedi. Bloomberg, ‘’Bu konuyla ilgili son günlerde birçok şey yaptım. Bundan sonra da ben şirketin başında olduğum sürece, cinsel taciz ve cinsiyetçilikle ilgili iddiaların çözümü için gizlilik anlaşması yoluna gidilmemesine karar verdim’’ diye konuştu. Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışına katılmak için Kasım ayına kadar bekleyen Michael Bloomberg, Geçen haftaya kadar tartışma programlarına da katılmamıştı. 2020 başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump’ın karşısına çıkmak için yarışan Demokrat rakipleri, geçen Çarşamba akşamı Nevada eyaletinde yapılan televizyon tartışmasında Bloomberg’e saldırmakta zaman kaybetmemiş ve milyarder işadamı hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme getirmişti.

Tartışma programında neler oldu? Bloomberg’e ilk meydan okuyan Vermont Senatörü Bernie Sanders oldu. Sanders “Donald Trump’ı yenmek için, ABD tarihindeki en yüksek seçmen katılımına ihtiyacımız var. Bloomberg New York’ta, Afrika kökenli Amerikalılar ve Hispanikler’i hedef alan ‘durdur ve ara’ politikası uyguladı. Seçmen katılımını böyle politikalarla arttıramazsınız” dedi. Bloomberg ise, ülke çapındaki anketlerde önde olan Sanders’ın seçilebilirliğini sorguladı.Bloomberg “Eğer Sanders aday olursa, Donald Trump dört yıl daha başkan olur ve bunu kaldıramayız” dedi. Tartışmada Bloomberg’ü hedef alanlardan biri de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren oldu. Warren, partisi kimi seçerse seçsin destekleyeceğini, ancak kibirli bir milyarderin yerine yenisini koyarsa, bunun çok büyük bir risk olacağı uyarısı yaptı. Warren “Kadınlardan şişman karı ve at suratlı lezbiyenler olarak bahseden bir milyarderle yarışıyoruz. Donald Trump’tan söz etmiyorum. Belediye Başkanı Bloomberg’den bahsediyorum. Demokratlar, vergi iadelerini gizleyen, kadınları taciz eden, durdur ve ara gibi ırkçı politikaları destekleyen bir adayla kazanamazlar” şeklinde konuştu.

Tartışmada Bloomberg ve Warren, Bloomberg ve şirketi hakkındaki cinsiyetçilik ve cinsel taciz iddiaları konusunda birkaç kez ağız dalaşına girdi. Warren, bu suçlamalarda adı geçenlere imzalatılan gizlilik anlaşmalarını da gündeme getirdi. Bloomberg “Hiçbiri bana, belki yaptığım bir espriyi beğenmemeleri dışında, bir suçlama yöneltmedi. Bunlar, konunun gizli kalmasını isteyen iki taraf arasında yapılan anlaşmalar. Ve bu onların tercihi. Bu anlaşmaları imzaladılar ve biz de bunu kabul edeceğiz” dedi. Warren bu sözlere karşılık, eğer isterse Bloomberg’ün, şeffaflık adına, tarafların gizlilik anlaşmalarından çekilmelerine izin verebileceğini söyledi. Ancak Bloomberg, anlaşmaların tarafların rızasıyla yapıldığını ve gizli kalma haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek Warren’ın teklifini reddetti. Önce hedef oldu sonra geri plana düştü Las Vegas kentinde düzenlenen tartışma programından önce Amerikan halkının büyük bölümü, televizyonda yayınlanan reklamlardan sayesinde Bloomberg’ün seçim kampanyasından haberdardı. Bloomberg, Kasım ayından beri medyada geniş yer tutan reklamlara kişisel servetinden yaklaşık 400 milyon dolar harcadı.