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Michael Flynn İşbirliği İçin Ek Süre Talep Ediyor

13.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Salı akşamı yansıyan mahkeme bilgilerine göre henüz hakim karşısına çıkmaya hazır değil çünkü Flynn’in alacağı cezayı azaltmak için ek işbirliği önerebileceği belirtiliyor

Michael Flynn İşbirliği İçin Ek Süre Talep Ediyor

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Salı akşamı yansıyan mahkeme bilgilerine göre henüz hakim karşısına çıkmaya hazır değil çünkü Flynn’in alacağı cezayı azaltmak için ek işbirliği önerebileceği belirtiliyor.

Flynn halen devam eden soruşturmayla ilgili olarak Virginia’da savcılıkla işbirliği yapıyor. Buradaki suçlama da Türkiye ile ilgili lobi çalışması yapmak üzere iki eski iş ortağıyla yasa dışı faaliyette bulunmak olarak görülüyor. Bu soruşturmaya ilişkin dava Temmuz ayında görülecek çünkü Flynn’in savcılıkla işbirliği devam ediyor. Bu sebeple de Flynn’in avukatı mahkemeden 90 günlük daha hazırlık süresi talep etti.

Aynı dosyada Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ofisinin herhangi bir talebi olmadığı görüldü. Ofis şu ana kadar ki işbirliğini yeterli gördü.

Başkan Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Michael Flynn’in, Rus büyükelçiyle yaptığı görüşme hakkında FBI’a yalan söylediğinin anlaşılması nedeniyle aldığı cezadan dolayı geçen yıl Aralık ayında hapse girmesi gerekiyordu. Ancak avukatının işbirliği önerisinde bulunmasının ardından Flynn hapse gönderilmedi ve halen daha savcılıkla bilgi paylaşımına devam ediyor.

Flynn soruşturması da uzunca bir süredir devam eden ve artık detaylarının açıklanmasının beklendiği özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının da bir parçası. Mueller 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ın kampanya ekibinin Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığını soruşturuyor.

Öte yandan Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un hakkında yürütülen davada hakkındaki cezanın da bugün kesinleşmesi bekleniyor. Manafort da soruşturma kapsamında savcılıkla işbirliği yapıyor ve savcılar Manafort’un iş ortağı Rick Gates ve diğer isimler hakkında da ek bilgi paylaşmasını bekliyorlar.

Özel yetkili savı Robert Mueller’ın da soruşturmasını tamamlayıp gizli raporunu Adalet bakanı William Barr’a sunması bekleniyor.

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