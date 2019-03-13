Michael Flynn İşbirliği İçin Ek Süre Talep Ediyor

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Salı akşamı yansıyan mahkeme bilgilerine göre henüz hakim karşısına çıkmaya hazır değil çünkü Flynn’in alacağı cezayı azaltmak için ek işbirliği önerebileceği belirtiliyor.

Flynn halen devam eden soruşturmayla ilgili olarak Virginia’da savcılıkla işbirliği yapıyor. Buradaki suçlama da Türkiye ile ilgili lobi çalışması yapmak üzere iki eski iş ortağıyla yasa dışı faaliyette bulunmak olarak görülüyor. Bu soruşturmaya ilişkin dava Temmuz ayında görülecek çünkü Flynn’in savcılıkla işbirliği devam ediyor. Bu sebeple de Flynn’in avukatı mahkemeden 90 günlük daha hazırlık süresi talep etti.

Aynı dosyada Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ofisinin herhangi bir talebi olmadığı görüldü. Ofis şu ana kadar ki işbirliğini yeterli gördü.

Başkan Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Michael Flynn’in, Rus büyükelçiyle yaptığı görüşme hakkında FBI’a yalan söylediğinin anlaşılması nedeniyle aldığı cezadan dolayı geçen yıl Aralık ayında hapse girmesi gerekiyordu. Ancak avukatının işbirliği önerisinde bulunmasının ardından Flynn hapse gönderilmedi ve halen daha savcılıkla bilgi paylaşımına devam ediyor.