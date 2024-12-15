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Michael Jackson'ın ölümünden 15 yıl sonra yayınlanmamış kasetleri bulundu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 13:27
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Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler, ölümünden 15 yıl sonra bir depoda bulundu. Eski bir polis memuru Gregg Musgrove dinlediği kasetlerin ardından, "Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı." ifadelerini kullandı.

Michael Jackson'ın ölümünden 15 yıl sonra yayınlanmamış kasetleri bulundu

Eski bir polis memuru Gregg Musgrove, kasetleri bir iş ortağının yakın zamanda San Fernando Vadisi’nde satın aldığı bir depoda keşfettiğini belirtti. Musgrove, “Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı” dedi.

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İÇİNDE 12 YENİ PARÇA VAR

Depo, Jackson ile 8’inci stüdyo albümü Dangerous (1991) üzerinde çalışan yapımcı ve müzisyen Bryan Loren'e aitti. Kasetler, Jackson'ın Dangerous albümünden önce, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve daha önce hiç yayımlanmamış 12 parçayı içeriyor. Ayrıca, Jackson'ın yaşamına dair söylentilere gönderme yapan bir şarkı ve LL Cool J ile rap yaptığı bir başka şarkı da bu kasetler arasında yer alıyor.

GÜVENLİ BİR TESİSTE TUTULUYOR

Michael Jackson’ın varislerinin, kasetleri satın almayı reddettiği fakat mülkiyet hakları konusunda Musgrove’a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını kaydetti.

Kasetleri müzayede evlerine götürmeyi planladığını belirten Musgrove, büyük ihtimalle bir Jackson hayranı ya da özel koleksiyoncu tarafından satın alınacağını ifade etti.

Kasetlerin şu anda Musgrove'un elinde değil, avukatının kontrolü altında güvenli bir tesiste tutulduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Michael Jackson
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