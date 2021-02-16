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Michael Jordan’dan memleketine 10 milyon dolar!

16.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Michael Jordan’dan memleketine 10 milyon dolar!

Basketbol efsanesi Michael Jordan, memleketi Kuzey Carolina’daki kırsal alanlara yetersiz sağlık hizmetleri alanlar, maddi durumu kötü olanlar ve sigortasızlara hizmet vermesi için iki klinik açılması adına 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbolcularının başında gelen ABD’li yıldız Michael Jordan, memleketi Wilmington, Kuzey Carolina'da iki yeni tıbbi klinik açılması için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

2022'de açılması planlanan klinikler, Wilmington’ın New Hanover County bölgesindeki sigortasız veya sigortası eksik olan kişilere hizmet verecek.

NBA efsanesi konuyla ilgili, "Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır" ifadelerini kullanırken "Wilmington kalbimde özel bir yere sahip. Hayatım boyunca beni destekleyen kişilere yardım edebilmek gerçekten sevindirici" şeklinde konuştu.

İLK YARDIMI DEĞİL

NBA takımlarından Charlotte Hornets'in sahibi olan Jordan'ın yardımı ilk yardımı olmayacak. 2017'de, Charlotte'ta iki klinik açmak için bölge sağlık hizmeti Novant Health'e 7 milyon dolar bağışta bulunmuş, bağış ile sağlık hizmeti çok az olan veya hiç olmayan kişilere kaynak sağlama sözü vermişti.

Novant Health ile Michael Jordan ortaklığında açılan ilk tıp kliniği 2019 yılında hizmet vermeye başlamış, geçtiğimiz yıl 13 binden fazla kişiye Covid-19 tarama testi hizmeti vermişti.

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