Michael Jordan espora yatırım yapıyor!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olarak gösterilen Michael Jordan basketboldan sonra espora da yatırım yaptı.

The Washington Post'un haberine göre, 6 Kez NBA şampiyonu, 5 Kez NBA en değerli oyuncusu, 14 kez NBA All-Star, 6 kez NBA finalleri en değerli oyuncusu, 2 Olimpiyat altın madalya sahibi olan basketbol efsanesi, Amerikan yatırımcı David Rubenstein ile birlikte, Team Liquid’in sahibi olan aXiomatic‘e 26 milyon dolarlık yatırım sağladı.

Team Liquid Avrupa eSpor takımı Dota 2 Uluslararası turnuvasını kazanmış, 11 Milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olmuştu.

aXiomatic CEO‘su Bruce Stein, yatırımla ilgili “Bu değerli yatırımcıları aXiomatic ve Team Liquid bünyesinde görmek bizim için heyecan uyandırıcı. aXiomatic ve Team Liquid ailesi, bu yatırımcıların özel ve değerli bakış açılarından çok yararlanacak.” cümlelerini kullandı.

Michael Jordan ise, e-spor alanında portföyünü genişletmekten duyduğu memnuniyeti gazetecilere belirtti.

